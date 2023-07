Maurice : le Trochetia de retour à Rodrigues

Après deux années noires, le Mauritius-Trochetia reprend du service. Pour l’instant, il est question de la liaison entre les deux îles mauriciennes uniquement. Une bonne nouvelle pour Rodrigues. Le coût du fret va enfin baisser. Outre les touristes, le navire peut convoyer les marchandises, pour lesquelles l’avion n’est pas indispensable, à moindres frais.

Fabrice Floch •

Vous vous souvenez du Mauritius-Torchetia ? Peut-être avez-vous eu la chance de vous rendre à Maurice à son bord. Lundi 17 juillet 2023 à 17h47, il a enfin quitté le quai de Port-Louis, direction, Port-Mathurin à Rodrigues, nous apprend L'Express de Maurice. Une traversée qui dure deux jours, presqu’une croisière.

Pour l’instant, il n’est pas question de La Réunion, mais les aficionados des voyages en bateau ne doivent pas désespérer.

Le sujet n’est pas évoqué par L’Express de Maurice, qui nous apprend par la voix de Sudheer Maudhoo, ministre de l’Économie bleue, des ressources marines, de la pêche et de la navigation, que le remplaçant du Trochetia arrive : "Le Peros Banhos assurera la liaison avec Rodrigues d’ici fin octobre, début novembre. La MSCL serait déjà en train de travailler sur un bateau capable d’accueillir plus de passagers et de se diriger vers de nouvelles destinations, telles qu’Agaléga".



Maurice-Rodrigues en bateau



À défaut de faire le voyage d’une seule traite de La Réunion à Rodrigues, les vacanciers de La Réunion, ou en vadrouille dans les Mascareignes, pourraient envisager de rallier l’île sœur en avion, avant de s’offrir une croisière jusqu’à Rodrigues.

Le voyage en avion dure 90 minutes en et deux jours en bateau. Quand on est en vacances…

Un point moins anecdotique, désormais, pour les Réunionnais, mais essentiel pour les Mauriciens et surtout pour les Rodriguais, les passagers du Trochetia ont le droit d’embarquer avec, "quatre valises de 22 kg, soit 88 kg par personne", révèle Dineshrao Babajee, directeur général de la Mauritius Shipping Corporation Ltd (MSCL).