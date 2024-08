Maurice : les conteurs Réunionnais et Mauriciens s'installent au Caudan Arts du 8 au 10 août

Le Collectif de conteurs des deux îles propose une "master" classe consacrée à cette tradition orale. Le fameux, "kriké, kraké", vivace à La Réunion disparaît lentement des mémoires dans l'île sœur. Du 8 au 10 août 2024, "des commères et des compères" vont unir leur savoir et le partager gratuitement à La-Tour-Koenig et au Caudan-Arts Centre.

À l'île Maurice, comme à La Réunion pendant des décennies, le conte a joué un rôle central dans l'éducation, la transmission et l'évasion. Chez nos voisins, comme ici, les enseignants, les parents et plus globalement, les citoyens tentent de trouver des astuces pour diffuser le savoir.

Le Collectif des conteurs qui regroupe des spécialistes Mauriciens (nes) et Réunionnais (es) organise, du 8 au 10 août 2024, à l'île Maurice des Master-Class, une conférence spectale et une nuit des contes.

Pour Véronique Nunkoo, ce rendez-vous est devenu un impératif quand elle a constaté que : "contrairement à La-Réunion, où le conte est un art vivant, à Maurice, c’est une tradition en perdition", écrit Le Mauricien et d'expliquer,"nous avions décidé de commencer par un petit événement. Il a pris de l’ampleur. C’est un projet qui vient du cœur ".

L'oralité dans le système éducatif

La mémoire humaine fonctionne différemment selon les individus. Selon sa sensibilité, la personne aura plus de facilité à apprendre visuellement, oralement ou de manière kinesthésique (sensorielle). Le conte et l’oralité englobent ces deux approches. Des élèves qui échappent au système éducatif à l'île Maurice comme ailleurs, pourraient être plus sensible à cet enseignement.

Les organisateurs ont organisé pour convaincre l'auditoire que : "c’est un patrimoine à valoriser, un art à transmettre et une pédagogie sur laquelle s’appuyer", explique Véronique Nunkoo.

Ce rendez-vous est financé par la Commission de l'océan Indien (COI) et l'Agence française de développement (AFD).

Cette formation s'achèvera par "La Nwit Zistwar" au Centre Nelson Mandela. Pour entendre le fameux, "kriké" du conteur et répondre "kraké" dans le public, il suffit de s'inscrire au : 464-1048, numéro de tel de l'île Maurice.