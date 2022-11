Maurice : les gardes-côtes tirent 66 coups de semonce pour arraisonner un bateau de pêche pirate

Le Barracuda, navire de surveillance et d’interception des gardes-côtes mauriciens, a été contraint de tirer 66 coups de semonce pour appréhender un bateau taïwanais qui péchait illégalement dans les eaux de l’île sœur. Le pirate avait hissé les couleurs mauriciennes pour passer inaperçu.

Fabrice Floch •

Il est heureusement rare que les gardes-côtes soient contraints de faire usage de leurs armes pour arraisonner un bateau de pêche. Pourtant, la semaine dernière, nos voisins ont été contraints de tirer 66 fois pour contraindre un bateau de pêche taïwanais à stopper ses machines.

Malgré les sommations, le capitaine a tenté de fuir, et pour cause ! Il a été appréhendé en action de pêche dans les eaux mauriciennes. Il dissimulait sa nationalité en arborant à son mât le quadricolore de l’île Maurice en lieu et place du drapeau rouge et bleu de Taïwan, nous apprend Défimédia.

Une enquête et des amendes

Finalement, le CGA Barracuda a pu aborder le pirate et le contraindre à le suivre. A Port-Louis, le capitaine a reconnu qu’il n’avait pas d’autorisation de pêche.

Le bâtiment et son équipage sont consignés à quai. Une enquête est ouverte pour découvrir le nom de l'armateur.

Ces infractions et ce refus d'obtempérer risquent de valoir de lourdes amendes au capitaine et au propriétaire de l'embarcation. L'équipage et le "pacha" seront contraint de parler, s'ils veulent être rapatriés dans leur pays.