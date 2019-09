Maurice : le pape François célèbre une messe devant des milliers de fidèles

C’est le temps fort du passage du pape François à l’île Maurice. Le souverain pontife est dans l’île pour la journée, ce lundi 9 septembre. A 12h15, il a commencé à célébrer une grande messe au monument Marie-Reine de la Paix, à Port-Louis, devant des milliers de fidèles, dont de nombreux Réunionnais qui avaient fait le déplacement.



La messe a commencé par des chants, des textes et des prières sur ce monument qui surplombe la capitale. C'est là que Jean Paul II l'avait déjà précédé en 1989.

© Jean-Régis Ramsamy Le pape François célèbre une grande messe à Port-Louis devant près de 100 000 fidèles.

© Tiziana FABI / AFP Le pape François célèbre une messe devant des milliers de fidèles, à Port-Louis à Maurice.



Liesse et ferveur

© Loïs Mussard Des milliers de fidèles rassemblés pour la messe du pape François à Port-Louis.



Le programme

Depuis le lever du jour, des milliers de fidèles affluent au monument Marie-Reine de la Paix, à Port-Louis. Certains sont arrivés dès 4 heures du matin. Ils sont environ 100 000 et parmi eux, il y aurait 5 000 Réunionnais. Les pèlerins chantent et brandissent des feuilles de palmiers. Un symbole face au Saint-Père qui se veut être un défenseur de l'écologie. L'évêché entend accueillir le pape comme "un pèlerin écologiste", et a commencé à planter en son honneur quelque 200.000 arbres. Avant de repartir vers Madagascar dans la soirée, François procédera d'ailleurs à une bénédiction des plantes et de la nature.Dans un message vidéo adressé aux Mauriciens avant sa visite, le souverain pontife, fervent avocat du dialogue interreligieux, avait loué un peuple "riche de diverses traditions culturelles et aussi religieuses". "Ce ne sera pas une visite du pape François aux catholiques, mais au peuple mauricien dans toute sa diversité religieuse", confirme le cardinal Maurice Piat, évêque de Port-Louis, la capitale. La petite république majoritairement hindoue (52%), compte 30% de chrétiens, principalement catholiques, et 18% de musulmans.Après la messe, le pape François se rendra au sanctuaire du père Laval. Depuis samedi, il accueille de nombreux pèlerins. Laval, qui avait été envoyé dans l'île après l'abolition de l'esclavage, est célébré aujourd'hui quelle que soit la religion des Mauriciens. Il est connu sous le nom de "l'apôtre de Maurice". Cette année, qui marque le 155e anniversaire de la mort du missionnaire, les célébrations ont été avancée en raison de la visite du pape. Laval avait été béatifié en 1979 et beaucoup de fidèles espèrent que le pape François fera avancer la canonination du prêtre français.En fin de journée, le pape argentin s'entretiendra aussi avec le président de la République, Barlen Vyapoory, au rôle principalement honorifique, et avec le Premier ministre, Pravind Kumar Jugnauth, avant de s'exprimer devant les autorités civiles et politiques du pays.