A Maurice, près de 5 000 fidèles réunionnais attendent le pape François

5 000 fidèles réunionnais

Les attentes des fidèles réunionnais à Maurice

Le sanctuaire du père Laval

© Jean-Régis Ramsamy Le pape François se rendra au sanctuaire du père Laval, à Maurice.

La dernière visite d’un pape dans l’Océan Indien, c’était en 1989. Il y a trente ans, le pape Jean-Paul II se rendait aussi à La Réunion. Cette fois, le pape François ne viendra pas dans notre île, alors de nombreux fidèles réunionnais ont fait le déplacement pour aller à sa rencontre à Maurice. Le souverain pontife arrive dans l’île sœur, ce lundi 9 septembre. Il va célébrer une messe au monument Marie-Reine de la Paix, à Port-Louis. Des milliers de fidèles sont attendus et parmi eux il y aura environ 5000 Réunionnais."J’ai trouvé la foi pour venir ici avec joie, pour la santé et la paix", confie une Réunionnaise, impatiente d’assister à cette messe. "Cela fait longtemps que je n’ai pas mis les pieds à Maurice, je suis très croyant alors je viens assister à la messe ici car il ne vient pas à La Réunion", confie un autre fidèle arrivé de La Réunion.La plupart des Mauriciens sont hindouistes, mais il existe des minorités importantes chérétiennes et musulmanes dans cette petite île de 1,2 million d'habitants. Demain, après la messe, le pape François se rendra au sanctuaire du père Laval qui accueille depuis samedi de nombreux pèlerins. Laval, qui avait été envoyé dans l'île après l'abolition de l'esclavage, est célébré aujourd'hui quelle que soit la religion des Mauriciens. Il est connu sous le nom de "l'apôtre de Maurice".L'anniversaire de sa mort, en septembre, attire de grandes foules chaque année à Ste Croix, où il est enterré. Cette année marque le 155e anniversaire de la mort du missionnaire, et les célébrations ont été avancées en raison de la visite du pape ce lundi à Maurice. Le souverain pontife rencontrera ensuite le président Vyapoory avant de repartir pour Madagascar lundi soir.