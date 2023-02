Maurice : privés d’eau, les habitants de la Gaulette et Coteau-Raffin manifestent

Moins d’une semaine après les pluies diluviennes liées à Cheneso, deux quartiers du Sud-Ouest de l’île sœur sont à nouveau privée d’eau potable. Mardi 31 janvier 2023, les habitants de La Gaulette et Coteau-Raffin sont descendus dans la rue pour manifester contre une énième pénurie d’eau.

Fabrice Floch •

La colère des Mauriciens domiciliés à Coteau-Raffin et La Gaulette était prévisible ! Vendredi 27 janvier 2023, les autorités de l’île sœur étaient contraintes de fermer les écoles et de demander aux citoyens de ne pas quitter leurs domiciles des pluies torrentielles rendant les déplacements périlleux. Cinq jours plus tard, plus une goutte d’eau potable arrive aux robinets de La Gaulette et de Coteau-Raffin, nous apprend L'Express de Maurice.

Mardi, en fin de journée, les familles concernées sont descendues dans la rue pour manifester. Après avoir longuement protesté sur les réseaux sociaux, les manifestants ont décidé de se regrouper et d’ériger des barrages, explique Le Mauricien. En cause, un réseau défectueux. Depuis des années, des travaux doivent avoir lieu, là-bas, mais aussi ailleurs.

Deux villages sans eau



Un tuyau a cédé. Des réparations vont avoir lieu, mais cette intervention, suffira-t-elle à résoudre le problème sur le long terme ?

Le 8 janvier 2023, alors que tous craignaient une possible sécheresse, Défimédia donnait la parole à l’ex-député et environnementaliste Sunil Dowarkasing qui soulignait : "Un rapport réalisé par des experts singapouriens sur l’eau a été remis en 2008. Il recommandait un investissement de Rs 7 milliards pour procéder au remplacement des tuyaux, mais cela n’a pas été fait, avec les résultats qu’on connaît aujourd’hui. Vous vous rendez compte, si un litre d’eau est pompé de Mare-aux-Vacoas pour alimenter un consommateur, c’est la moitié de cette eau qui est perdue dans des tuyaux défectueux."

Ce constat est d’actualité et cet incident vient de l’illustrer.