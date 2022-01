Maurice : reprise des cours en présentiel le 2 février 2022

La rentrée des classes, en présentiel aura finalement lieu le 2 février 2022. L'enseignement en distanciel a repris le 10 janvier dans l'île sœur. Cependant et malgré de nombreuses complications la ministre de l'Education a annoncé, vendredi, la réouverture des écoles et des classes le mercredi 2.

Fabrice Floch •

Tous les élèves de l'île Maurice reprendront le chemin des classes, le mercredi 2 février 2022, sauf, nouvelle catastrophe. L'enseignement en distanciel a permis de maintenir un lien scolaire, mais tous les spécialistes ont constaté les limites de cette formule. La ministre de l'Éducation, Leela Devi Dookun-Luchoomun, a souligné que des zones de tests vont être implantées dans tous les établissements afin de contrôler les élèves des classes, dont l'un des marmailles, aurait contracté la Covid, explique L'Express de Maurice.



Ce retour en présentiel aurait été rendu possible par la vague Omicron. Depuis l'apparition de ce virus, l'île Maurice n'aurait pas été touchée par une nouvelle déferlante. Cette vérité du jour pouvant rapidement être remise en question par la Covid, la plus grande prudence reste de mise et les protocoles peuvent être remis en question d'ici le 2 février.

Les examens, seront-ils reportés ?

Les syndicats d'enseignants ont plaidé pour le report des examens nationaux et internationaux (NCE, SC et HSC). La ministre a signalé qu'un dossier concernant ce sujet, lui a été remis, ce mardi 18 janvier 2022. Il est étudié. Avec ses conseillers, ils veulent appréhender tous les paramètres qu'implique la décision finale. La réponse sera officialisée dans la semaine.

En attendant de reprendre le chemin des écoles, profs et élèves s'adaptent aux difficultés inhérentes à l'enseignement à distance. L'une des professeurs a décidé de s'installer avec son ordinateur dans sa classe. Une stratégie qu'elle explique au journal Le Mauricien : "Être en classe, c’est être en condition de travail. Quand les enfants me voient dans leur classe, il y a un environnement qui leur est familier. Quand je donnais des cours en ligne de chez moi, j’avais l’impression de ne pas être un enseignant à part entière".

Défimédia consacre un dossier sur les différentes astuces qui permettent aux élèves et aux profs de mieux vivre les cours à distance. Alimentation, hydratation, emploi du temps font partie des stratégies avec la méditation : "Encouragez vos enfants à pratiquer la méditation pendant au moins une dizaine de minutes. De même que des exercices de respiration. Cela permet d’avoir un bon mental et de mieux gérer les choses", conclut le rédacteur de ce tour d'horizon.