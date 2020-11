Maurice : 5 morts et plusieurs blessés graves dans un accident de bus à Pailles

Cinq personnes sont décédées, ce jeudi un peu avant 8h, dans acccident de bus. On compte plus de 30 blessés. L'autocar qui transportait des travailleurs étrangers a terminé sa course contre un kiosque installé le long de la route pour abriter les passagers qui attendent les transports en commun.

Il est trop tôt pour déterminer les circonstances et les responsabilités dans le drame qui s'est produit, ce jeudi 5 novembre 2020, à Pailles. Il était un peu plus de 7h, un autocar transportant des travailleurs étrangers a soudainement quitté la chaussée pour s'encastrer violemment dans un arrêt de bus. Le bilan est terrible ! On compte cinq morts et une trentaine de blessés précise L'Express de Maurice Les policiers ont été contraints d'installer une déviation pour permettre aux sapeurs-pompiers de Port-Louis, Quatre-Borne et Coromandel d'intervenir note Défimédia. Trois morts étaient incarcérés dans le bus, deux autres sont décédés à l'hôpital. Malgré les efforts des secouristes, le bilan s'annonce tragique.Selon les premières explications du conducteur, qui a été amputé des deux jambes dans la matinée, les freins de son véhicule ne répondaient plus. Il acheminait des ouvriers domiciliés à Trianon sur un chantier de Paille pour la société Hyvecpartners Ltd. Le véhicule circulait sur l'autoroute M1. Il venait de passer devant la société Mauvillac écrit Le Mauricien Une enquête a été ouverte. Les conclusions des inspecteurs seront déterminantes pour déterminer les recours et les responsabilités éventuelles de l'employeur ou de la société de transport en commun.