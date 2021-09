Maurice : un Français, installé à Rodrigues, devenu SDF sur l'île sœur pour cause de confinement

Combien de citoyens sont bloqués, loin de chez-eux pour cause de pandémie ? Brice, informaticien français est installé à Rodrigues où il construit une maison. En févier, il va à Maurice pour acheter des matériaux. Le 17 mars, le confinement est décrété, depuis il est bloqué...

Fabrice Floch •

Les histoires, comme celle de Brice, se multiplient. La pandémie est à l'origine de tragédies et de souffrances physiques, mais pas seulement ! Brice, informaticien français, décide de s'installer à Rodrigues en 2020, après la perte de son emploi. C'était au début de l'épidémie de Covid, il était marié à une Rodriguaise et père d'un enfant. Il pensait rebondir sur la terre natale de son épouse où, avec ses économies, ils allaient construire une case pour la louer aux touristes.



Ce projet et son mariage ne vont pas résister à cette épreuve. Finalement, sa femme le quitte avec leur fille. Elle a décidé de revenir vivre à La Réunion. Brice reste à Rodrigues et poursuit la construction de la future case. Début février 2021, il se rend dans l'île sœur pour acheter des matériaux. Il devait repartir le 17 mars 2021, mais le second confinement a raison de son calendrier, écrit L'Express de Maurice.

Inconscient, en sous-vêtement dans la rue

Depuis, le Français a l'impression d'une chute interminable. Quelle est sa part de responsabilité ou d'irresponsabilité dans cette lente descente ? La question est sans réponse. Restent les conséquences de cette mésaventure.

Dans son errance, il marche sans but dans les rues mauriciennes. Un soir, il est pris pour cible. Ses agresseurs le laissent inconscient et en sous-vêtement sur le trottoir. Il a reçu un coup sur la tête qui l'a rendu partiellement amnésique. Ils sont partis avec ses vêtements et son sac à dos qui contenait son portefeuille. En juillet 2021, sans une roupie pour se nourrir et se loger, il est contraint de demander refuge à Caritas installé à Saint-Jean.

Cette spirale infernale, va-t-elle prendre fin ? A priori, il devrait pouvoir retrouver Rodrigues début octobre...