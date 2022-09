Maurice : une mère et ses filles, de 6 et 8 ans, vivent dans la rue

Cette femme mauricienne, âgée de 29 ans, mère de deux enfants, vit avec ses filles sous une tente de fortune depuis, le début du mois de septembre 2022. En silence, dans l’indifférence générale, elle a lentement glissé vers l’exclusion et le dénuement absolu.

Fabrice Floch •

La descente aux enfers débute le 4 octobre 2016. Son mari décède dans un accident de la route. Il circulait sur sa moto, rue Lenepveu à Plaine-Verte. Le deuil s’efface avec le temps, la solidarité s’estompe et, sans bruit, la mère de famille referme la porte de son domicile sur sa vie, sa tristesse et son quotidien.

Elle ne fait pas la Une de la presse, tout le monde ignore sa situation, elle survit. Les dettes s’accumulent.

Le propriétaire de son logement n’ignore rien de sa situation, mais faute de loyer, il a porté plainte. Au début du mois, elles se retrouvent sans toit, la justice a ordonné l’expulsion !

Sous une tente avec ses filles

Depuis, la jeune femme, 29 ans, vit sous une tente de fortune avec ses deux filles. Pourtant, il y a 6 ans, elle ne souciait pas du lendemain. Femme au foyer, elle consacrait ses journées à son bébé et l’aînée. Son mari, employé d’un commerce de poissons, gagnait correctement sa vie. Ils ne roulaient pas sur l’or, mais ne s’inquiétaient pas du lendemain.

Aujourd’hui est incertain et demain encore plus ! Comment se projeter vers l’avenir quand le quotidien débute sous une tente à flanc de montagne, rue Chalets à Vallée-Pitot, faute de mieux ?

Défimédia signale qu’il est possible de venir en aide à cette mère de famille et ses deux filles au 58 08 52 15 (indicatif depuis La Réunion 230)