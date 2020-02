Messe de La Saint-Valentin à La Saline Les Hauts

Une messe pour les couples s'est déroulée ce dimanche 16 février 2020 à l'église de La Saline Les Hauts. L'occasion de bénir des unions longues de 2 à 72 ans pour certains amoureux.

IP/ Céline Latchimy •

©Céline Latchimy Réunion La 1ère ...

Deux cent couples étaient réunis ce dimanche matin, pour assister à la messe au sein de l'église Sainte Thérèse d'Avila de la Saline Les Hauts. Une célébration particulière car il s'agit de la messe de la Saint-Valentin. Mise en place par les paroissiens en 2007, cet office spécial a pour vocation de rappeler, aux principaux intéressés, les voeux qu'ils ont échangé lors du sacrement du mariage, la force des liens noués par amour ou encore l'importance de respecter les 10 commandements tels que "Tu ne convoiteras pas (...) la femme de ton prochain" ou "Tu ne commettras pas d’adultère".La messe de la Saint-Valentin, qui a déjà eu lieu en 2010 et 2014, est amenée à être célébrée tous les ans selon le souhait des paroissiens.Parmi les deux cent couples présents ce dimanche, certains célèbrent cette année plus de 50 ans de mariage. La plus jeune union a été faite il y a à peine 2 ans, quand la plus ancienne, elle, a été nouée en 1948. Des amoureux qui ont fait bénir aujourd'hui leurs 72 ans de mariage.