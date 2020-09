Meurtre d’André Camalon : le verdict attendu dans la journée aux Assises

Troisième et dernier jour du procès du meurtre d’André Camalon, en 2017 à Sainte-Anne. En fin de matinée ce vendredi, les plaidoiries ont débuté, la réclusion criminelle à perpétuité a été requise à l'encontre des trois accusés. Le verdict est attendu dans la journée.

Jugés depuis mercredi 23 septembre, les trois accusés, Jean-René Moulouma, Georges Loto et Sylvain Valentin, seront fixés sur leur sort ce vendredi 25 septembre à l’issue du dernier jour du procès.Ils comparaissent devant la Cour d’Assises pour le meurtre d’André Camalon. L’agriculteur de 77 ans est décédé à la suite d’un cambriolage en 2017. Dans la nuit du 14 au 15 avril 2017, plus précisément, les hommes sont accusés de s’être introduits chez la victime et de l’avoir violenté. Il décèdera des coups qu’il a reçus.Ce vendredi matin, la cour a poursuivi les enquêtes de personnalité de Sylvain Valentin et Jean-René Moulouma. Mais au moment de la lecture du rapport le concernant, Jean-René Moulouma a monopolisé la parole, empêchant la présidente du tribunal de le lire.La présidente décide de lui donner 45 minutes pour s’exprimer, s’en suit un monologue incohérent sur son enfance, ses diplômes passés en prison, son ancien travail, ou encore le Covid.A 11h, le monologue a cessé et les plaidoiries peuvent commencer. Lors de la plaidoirie de la partie civile, Me Djalil Gangate a été interrompu par Jean-René Moulouma. La présidente s’est emportée et lui a demandé de se taire à plusieurs reprises sous peine d’être exclu de la salle d’audience. L’accusé s’est finalement calmé.Pour l’avocate générale, la présence des trois agresseurs présumés chez les époux Camalon ne fait aucun doute. Peu importe qui a porté le coup fatal, la responsabilité de chacun d’entre eux est tout aussi importante.Les plaidoiries ont été suivies des réquisitions, à la mi-journée. L'avocate générale requiert la réclusion criminelle à perpétuité à l'encontre des trois accusés, dont 18 ans de sûreté pour Jean-René Moulouma. 5 ans de prison avec sursis ont également été requis à l'encontre d'Eloïse Grondin, la soeur de Sylvain Valentin, qui aurait caché une part du butin chez elle.Les plaidoiries des avocats de la défense se dérouleront cet après-midi. Le verdict est attendu dans la journée de ce vendredi 25 septembre.Hier, jeudi 24 septembre, les trois accusés ont eu à s’expliquer. Deux d’entre eux, Georges Loto et Sylvain Valentin ont reconnu les faits. S’ils avouent avoir participé au cambriolage, la violence serait du fait de Jean-René Mouloum, selon eux.Selon ses complices présumés, ce dernier serait à l’initiative du cambriolage, et pire l’auteur des violences ayant entraînées la mort d’André Camalon. Une version que continue de nier en bloc Jean-René Moulouma.