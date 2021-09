Meurtre d’Eddy Hoarau au Tampon : un proche de la victime reconnaît les faits en garde à vue

Un proche d’Eddy Hoarau a été interpellé mardi. L'homme de 28 ans est présenté au Parquet de Saint-Pierre, ce jeudi 9 septembre pour une probable mise en examen. Une enquête est ouverte pour meurtre après la découverte du corps d’Eddy Hoarau, à son domicile, dimanche 5 septembre.

Un proche d’Eddy Hoarau a été interpellé mardi. L'homme de 28 ans est présenté au Parquet de Saint-Pierre, ce jeudi 9 septembre pour une probable mise en examen. Il a reconnu les faits, en expliquant son acte par "la colère". Il rendait régulièrement visite à Eddy Hoarau.

Une enquête pour meurtre

Handicapé moteur, Eddy Hoarau a été retrouvé mort dans son appartement du centre-ville du Tampon, dimanche 5 septembre. L'autopsie a confirmé qu'il avait été tué à l'arme blanche.

Ce jeudi, le parquet de Sain-Pierre a saisi un juge d'instruction pour la poursuite de cette enquête criminelle, et requiert le placement en détention provisoire du mis en cause. Le débat devant le juge des libertés et de la détention devrait se dérouler dans l'après-midi.

Une soirée qui tourne mal

Samedi dernier, Eddy Hoarau recevait des dalons chez lui. Dimanche matin, l’homme de 45 ans a été retrouvé gisant dans une mare de sang. Il semblerait que la fête est dégénérée et que le drame se soit produit sur fond d’alcool. Eddy Hoarau avait l’habitude de recevoir du monde chez lui.