Meurtre dans le Pas de Calais : rassemblement des agents des Finances publiques à La Réunion

Des agents du fisc se sont rassemblés ce mercredi 23 novembre devant les centres des Finances publiques de Saint-Denis et de Saint-Pierre en hommage à leur collègue tué lors d'un contrôle en Métropole. Sous le choc, ils observeront une minute de silence en sa mémoire à midi.

Michelle Bertil •

Consternés, sous le choc, plusieurs dizaines d'agents du fisc se sont rassemblés ce mercredi 23 novembre devant les centres des impôts à Saint-Denis et à Saint-Pierre pour rendre hommage à leur collègue tué lors d'un contrôle dans le Pas de Calais.

La victime, inspecteur principal des finances publiques et âgée de 43 ans a reçu le 21 novembre plusieurs coups de couteau après avoir été séquestré avec une collègue qui l’accompagnait. L'auteur présumé des faits, un brocanteur s'est ensuite donné la mort.

A midi, heure de La Réunion, la Direction organisera une minute de silence en mémoire du collègue décédé.

Hommage et soutien des syndicats

Dans un communiqué, la CGTR finances publiques adresse tout son soutien à la collègue inspectrice qui a elle été retrouvée ligotée sur une chaise ce 21 novembre, jour du drame.

Elle ré-affirme dans son courrier son attachement aux missions publiques.

"Nos collègues, et plus particulièrement ceux en charge des contrôles et des inspections, sont régulièrement mis en pâture par nos politiques. Au lieu de désavouer ses agents, notre employeur, l’État, devrait œuvrer à sensibiliser l’ensemble de la population à la nécessité du service public, seul vecteur d’une égalité sociale entre tous les citoyens", ajoute l'organisation syndicale .

Un peu plus loin dans son communiqué, la CGTR Finances publiques précise que "plus que jamais, nous agirons pour que toutes les conditions soient réunies afin que de tels drames ne se reproduisent plus".