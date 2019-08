Le ministre de l'Education entame sa visite de 48 heures

© Jean-Régis Ramsamy (Réuinion la 1ère)

Disparition des tags hostiles

Le handicap et l'autisme au cœur de cette visite

L'avion de Jean-Michel Blanquer s'est finalement posé avec près de 40 minutes de retard à La Réunion. Le ministre de l'Éducation et de la jeunesse est accompagné par Sophie Cluzel, secrétaire d’État auprès du Premier ministre chargée des personnes handicapée et Claire Compagnon, déléguée interministérielle à la stratégie autisme et neuro-développement . Ils ont un programme copieux.En 48 heures, les représentants du gouvernement vont tenter de tenir leur agenda et rencontrer les acteurs de la société civile réunionnaise.Le ministre de l'Éducation a débuté son séjour à l'école maternelle de Saint-Denis Françoise Mollard où il rencontre les parents et les enseignants. La municipalité a pris le soin de faire d'effacer les graffs hostiles avant l'arrivée du représentant de l'Etat.De leurs côtés, la secrétaire d'Etat aux personnes handicapée et la déléguée au dossier autisme et neuro-développement vont s'intéresser à l'inclusion scolaire, et à l'enseignement dans des classes de maternelle qui accueillent des enfants atteints de cette maladie.Mercredi 20 août, l'un des rendez-vous incontournable est prévu au département. Au cœur du déjeuner avec Cyrille Melchior, le président du conseil départemental et les membres de la Commission des droits et de l'autonomie : l'autonomie des personnes handicapées.L'après-midi, les représentantes du gouvernement rencontreront les agents de Maison départementale des personnes handicapées de La Réunion, avant d'échanger avec les familles. Le lendemain, Sophie Cluzel visitera dès 8 h 25 des logements adaptés à Saint-Benoît et Bras-Panon.