Miss Internationale Queen : la Réunionnaise, Louïz, va représenter la France

La France sera représentée, en mars prochain à Pattaya au concours Miss International Queen, par Louïz. L'artiste Réunionnaise transgenre compte également défendre, par sa présence, les couleurs des départements d'outre-mer. Une nouvelle expérience pour la chorégraphe, danseuse et chanteuse.

Fabrice Floch •

Fière de représenter La France et La Réunion

Louïz compte faire le show

L'artiste Réunionnaise Louïz s'est fait connaître du grand public, grâce à ses clips "Level up girls" ou "Ven a baïlar". La chanteuse, danseuse, chorégraphe, âgée de 36 ans, va représenter la France au concours Miss International Queen, qui est organisée à Pattaya en Thaïlande en mars 2020. Depuis 2004, cette ville thaïlandaise accueille les candidates du monde entier, pour mettre à l'honneur la femme trans. Le magazine Têtu a rencontré Louïz qui a partagé sa joie : "Je suis très heureuse d’être l’ambassadrice de la France, affirme-t-elle. En tant que métisse et femme trans, je pense incarner le mot diversité et c’est ce que je souhaite véhiculer au travers de ma participation".Originaire de Saint-Denis, Louïz veut profiter de cet événement pour partager les valeurs de La Réunion : "C’est une terre où le multiculturalisme est très présent. Ici, chrétiens, musulmans, Indiens, Chinois vivent en toute quiétude dans le respect de la culture et des traditions de chacun. Raison pour laquelle cette île peut être un véritable exemple".Pour défendre toutes ses chances, la candidate a promis de faire très attention à sa diététique. Elle a également pris des cours d'anglais avec un professeur qui est un ami d'enfance et des cours de chants. Elle souhaite profiter de cette soirée pour se produire sur la scène du concours en chantant l'un de ses titres.