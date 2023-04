Mobilisation contre la réforme des retraites : tractage à Saint-Pierre, deux opérations-escargot vers Saint-Denis

Pour cette 11ème journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, les manifestants ont entamé quelques actions ce jeudi 6 avril, outre les deux défilés prévus à Saint-Denis et à Saint-Pierre. Le point sur les perturbations rencontrées sur le réseau routier.

JCTS / YG •

Dans le Sud

Des manifestants ont organisé une opération de tractage au niveau du rond-point du McDo sur le boulevard Banks à Saint-Pierre, qui est aussi le point de départ du défilé sudiste. Des ralentissements sont donc observés sur le secteur ce jeudi matin, en partie liés à un accident de la route dans le secteur de Terre Rouge, du côté de l'arrivée Est de Saint-Pierre.

Dans le Nord

Une petite opération escargot était en cours vers 9h ce mercredi entre La Possession et Saint-Denis, occasionnant des ralentissements dans le sens Ouest/Nord. Saint-Denis est le lieu du défilé de l'intersyndicale pour le nord, rendez-vous est donné au Petit Marché.

Une autre est également en cours dans l'Est, entre Sainte-Suzanne et Saint-Denis, également pour rejoindre le cortège du défilé. De gros ralentissements sont observés dans le sens Est/Nord, accentués par un accident de bus qui s'est produit un peu plus tôt vers la Pente Bel Air. On observait vers 9h près de 2km de bouchons vers le Nord.

Des opérations coups de poing annoncées les prochains jours

Ailleurs sur l'île, aucune autre opération liée à la mobilisation contre la réforme des retraites n'est à constater à 9h ce jeudi.

A noter que jusqu'au 14 avril, date à laquelle le Conseil constitutionnel examinera le texte de la réforme, la CGTR Commerces a annoncé qu'elle mènerait des "opérations coup de poing" aux abords des grandes surfaces de l'île.