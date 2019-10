Mois sans tabac, un défi collectif pour arrêter de fumer

Et si vous arrêtiez de fumer ? Ce vendredi 1er novembre commence le " mois sans tabac ". Un défi d’ampleur quand on sait à quel point la dépendance à ce produit peut être forte. Durant un mois, différents outils et conseils de professionnels sont mis à la disposition des fumeurs.

Lise Hourdel •

Une dépendance aux graves conséquences

Le "Mois Sans Tabac", c’est quoi ?

tabac-info-service.fr ...

Une appli, un site internet et un numéro d’appel