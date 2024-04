Ce jeudi matin, le collectif du personnel enseignant et des parents d’élèves expriment leur colère devant les grilles du collège Marcel Goulette à Piton Saint-Leu. Ils dénoncent la vétusté des bâtiments et l’état de délabrement avancé de l’établissement. Ils ont alerté le Département et attendent des actions concrètes.

Depuis 7h ce jeudi matin, la colère gronde devant le collège Marcel Goulette à Piton Saint-Leu. Pancartes à la main, les enseignants et les élèves, accompagnés de leurs parents, s’insurgent contre la vétusté de l’établissement.

Un cri d’alerte et un état d’urgence

"Ça fait des mois qu’on signale la vétusté et la dangerosité de nos bâtiments. On parle mais on n’est pas entendu." Gaëla JAOUEN, représentante du personnel enseignant au conseil d’administration

Les manifestants attendent une réaction du Département pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions avec une réhabilitation et une sécurisation des bâtiments.

Les enseignants et les élèves s’insurgent contre la vétusté du collège Marcel Goulette • ©Willy Thevenin

« Quand mes enfants rentrent à la maison, ils me disent : "Maman, il y a un parpaing qui est tombé et un ventilateur s’est effondré sur un élève » s’inquiète Christelle, parent d’élève élu au conseil d’administration.

Les enseignants sont inquiets

Perché sur les hauteurs de Saint-Leu, Marcel Goulette a été construit en 1984. C’est le collège de l’île qui compte le plus grand nombre d’élèves.

« Nous avons des infiltrations d’eau de pluie et des fissures alarmantes. On est inquiet pour la sécurité de nos élèves et du personnel du collège. On n’a pas l’impression d’être écoutés à notre juste valeur » Vincent MAK YUEN, représentant du personnel enseignant au conseil d’administration.

Mouvement de grève au collège Marcel Goulette à Piton Saint-Leu • ©Willy Thevenin

Une rencontre avec le Département et le Rectorat avant les vacances de mars

Une rencontre avec le département et le rectorat aurait eu lieu avant les vacances de mars mais aucune réponse satisfaisante n’aurait été trouvée. Ce matin, une délégation du département s’est rendue dans l’enceinte du collège.

« On n’est pas là pour attaquer, on est là pour discuter pour le bien-être de nos élèves, et qu’il y ait des actions concrètes qui soient mises en place » explique Gaëla JAOUEN, représentante du personnel enseignant au conseil d’administration.