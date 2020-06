La Musique fêtée à la maison, plutôt que dans la rue

A la maison, en famille ou entre amis, mais pas sans artiste. Cette année, ce n'est pas dans la rue, mais plutôt à la télévision, à la radio ou sur internet que vous pourrez profiter de la richesse musicale de nos artistes péi.

Pas de concerts dans les rues

Une fête de la musique numérique

Fêter la musique avec Réunion la 1ère

La Fête de la Musique aura une saveur toute particulière ce dimanche 21 juin. Crise sanitaire du Coronavirus oblige, les habitués ne retrouveront pas les rues animées telles qu’elles le sont généralement un 21 juin.Cette fois, c’est en intimité que la musique sera célébrée. Les rassemblements de plus de 10 personnes restent interdits sur le domaine public et les concerts spontanés ne seront pas autorisés.La préfecture de La Réunion précise cependant, ce jeudi 18 juin, que les maires pourront faire la demande d’autorisation pour organiser des évènements très cadrés sur la voie publique, dans le respect des contraintes sanitaires.Autre point, les rassemblements, et donc les concerts ou autres performances, de moins de 5 000 personnes sont autorisés dans les lieux privés, là aussi dans le respect des règles sanitaires et sous la responsabilité du dirigeant de l’établissement.Pour les bars, cafés et restaurants, l’organisation de concerts relève de la responsabilité de l’exploitant du lieu. Ils sont déconseillés s’ils sont susceptibles de générer des rassemblements non maîtrisés sur la voie publique.Le ministère de la Culture propose un "programme" spécifique pour cette édition 2020 de la Fête de la Musique.Réunion la 1ère propose une soirée spéciale ce dimanche 21 juin pour célébrer la musique. Au programme : un grand concert rassemblant de nombreux artistes parmi lesquels Thierry Gauliris, Frédéric Joron, Alexandra Mussard, ou encore des élèves de l’école de musique de Saint-Pierre.Des artistes réunis sur la scène du Kerveguen à Saint-Pierre, faute de pouvoir descendre dans la rue. Jacques Payet et Laurent Josse ont assisté à l’enregistrement de l’émission "Mizik en Fête", en partenariat avec la ville. Rendez-vous dimanche 21 juin à 20h sur Réunion la 1ère.En radio, un programme spécial a été concocté pour fêter la musique tout au long de la journée. Le matin, de 9h à 12h, Dominique recevra JF Gang, Benjam et sa fille Cassie, Raphaël Pèdre et Ornella, Thierry Gauliris et Frédéric Joron.Une matinée de concerts live à suivre en direct sur la page Facebook de Réunion la 1ère.