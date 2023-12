Noël 2023 : les horaires des messes dans les paroisses réunionnaises

La tradition perdure toujours. Pour célébrer la naissance de l’enfant Jésus, nombreux sont les chrétiens qui assistent à la messe de Noël. D’après les paroisses, celle-ci aura lieu l’après-midi ou le soir du 24 décembre 2023, et/ou le matin du 25 décembre. Retrouvez ci-dessous les horaires des célébrations dans les différents doyennés.

Annaëlle Dorressamy •

La messe de Noël sera aussi à retrouver en direct le dimanche 24 décembre 2023 sur Réunion La 1ère en télé et en Facebook Live, depuis le Couvent des filles de Marie, situé au Boulevard de la Providence, à Saint-Denis.

Doyenné de Saint-Denis Ouest

La Cathédrale

● Dimanche 24 : 10h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 17h30, veillée, chants – 18h, messe de la nuit de Noël – 21h, veillée, chants – 22h, messe de la nuit de Noël

● Lundi 25 : 8h, messe de l’aurore – 10h, messe du jour de Noël

● Dimanche 31 : 10h et 17h, messe du dimanche de la Sainte Famille – 20h30, vigiles de Marie Mère de Dieu – 21h, verre de l’amitié

● Lundi 1er : 10h, messe de Marie Mère de Dieu

Église N.-D. de l’Assomption

● Samedi 23 : 16h, messe du jour

● Dimanche 24 : 9h, messe du 4e dimanche du temps de l’Avent – 18h30, chants de Noël, suivis de la veillée de Noël à 19h

● Lundi 25 : 9h, messe de Noël

● Lundi 1er janvier : 9h, messe de Sainte Marie mère de Dieu

Église N.-D. de la Délivrance

● Dimanche 24 : 8h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 19h, veillée et crèche vivante suivie de la messe

● Lundi 25 : 10h, messe du jour de Noël

● Dimanche 31 : 7h et 9h

● Lundi 1er janvier : 10h, messe en l’honneur de sainte Marie Mère de Dieu

Église N.-D. de la Source

● Dimanche 24 : 9h, messe de Noël pour les enfants catéchisés – 19h

● Lundi 25 : 10h

● Dimanche 31 : 8h30 – 16h30, adoration et prière d’action de grâce

Chapelle Sainte-Monique

● Dimanche 24 décembre : 17h

Église Saint-Jacques

● Samedi 24 : 20h, messe de veillée de Noël

● Dimanche 25 : 6h et 9h

● Dimanche 31 : 6h et 9h – 18h, action de grâce

● DLundi 1er janvier : 6h et 9h

Chapelle Vauban

● Samedi 24 : 17h30, messe de veillée de Noël

Église Saint-Étienne (Brûlé)

● Dimanceh 24 : 17h

● Lundi 25 : 10h

● Dimanche 31 : 10h

● Lundi 1er janvier : 10h

Église Saint-Gabriel (La Montagne)

● Dimanche 24 : 19h

● Lundi 25 : 6h30 et 9h30

Église Saint-Bernard (La Montagne)

● Samedi 23 : 16h, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 : 17h30, messe de la vigile de Noël

● Lundi 25 : 8h30, messe du jour de Noël

● Samedi 30 : 16h, messe anticipée et fête de la Saitne Famille

● Dimanche 31 : 18h, messe de la Saint-Sylvestre. De 19h30 à 20h : Veillée de prière en action de grâce

● Lundi 1er janvier : 8h30, messe du jour de l’An, Marie Mère de Dieu

Chapelle de la Résidence du Sacré-Cœur

● Samedi 23 : 17h, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 : 8h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 18h30, veillée de Noël – 19h15, messe de la nuit de Noël

● Lundid 25 : 8h, messe du jour de Noël

Doyenné de Saint-Denis Est

Église de la Trinité

● Samedi 23 : 17h30, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 : 7h30, messe du 4e dimanche de l’Avent (pas de messe à 9h30) – 19h, veillée de Noël

● Lundi 25 : 9h, messe du jour de Noël

● Samedi 30 : 17h30, messe anticipée du dimanche de la Sainte Famille

● Dimanche 31 : 8h30, messe – 18h, soirée de clôture de fin d’année (louange, adoration, messe et bénédiction des familles)

● Lundi 1er janvier : 9h, messe de la solennité Sainte Marie Mère de Dieu

Chapelle de Montgaillard

● Samedi 23 : 16h, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 : 17h, veillée de Noël

● Samedi 30 : 16h, messe anticipée du dimanche de la Sainte Famille

Couvent des Filles de Marie

● Dimanche 24 : 20h. Messe retransmise en direct sur Réunoin la 1re

Église Saint Joseph Ouvrier (Les Camélias)

(à venir)

Église Saint-François Xavier (La Rivière des Pluies)

● Dimanche 24 : 8h, 4e dimanche de l’Avent : messe unique à 8 H à l’Église – 19h : veillée de Noël, messe

● Lundi 25 : 8h

● Dimanche 31 : 7h et 9h – 17h30 messe d’action de grâce

● Lundi 1er janvier : 9h

Chapelle Bienheureux Père Laval (Grande Montée)

● Dimanche 24 : 19h, veillée de Noël, messe

Chapelle du Christ ressuscité (Prima)

● Dimanche 24 : 19h, veillée de Noël, messe

Église Saint-François Xavier (Saint-François)

(à venir)

Église Sainte-Clotilde

(à venir)

Église Saint-Esprit (Chaudron)

● Samedi 23 : 16h, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 : 6h30, messe du 4e dimanche de l’Avent – 18h, messe de Noël

● Dimanche 31 : 6h30 et 8h, messe de la Sainte Famille – 19h, prières et louanges

● Lundi 1er janvier : 7h30, solennité de sainte Marie, Mère de Dieu

Église N.-D. de Lourdes (Bois de Nèfles)

(à venir)

Église N.-D. du Rosaire (Le Moufia)

● Dimanche 24 : 8h30, messe du 4e dimanche de l’Avent – 18h30, vigile de la Nativité du Seigneur, suivie de la messe à 19h

● Lundi 25 : 8h30, Nativité du Seigneur

● Dimanche 31 : 8h30 – 19h, messe d’action de grâce à la Sainte Famille

● Lundi 1er janvier : 8h, messe d’action de grâce à Sainte Marie, Mère de Dieu

Église Saint-Camille de Lellis (La Bretagne)

(à venir)

Doyenné de Saint-André

Église N.-D. de l’Assomption (Sainte-Marie)

(à venir)

Église N.-D. Auxiliatrice (La Ressource)

● Dimanche 24 : 8h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 16h30 et 19h, veillée de Noël

● Lundi 25 : 9h, messe de Noël

● Dimanche 31 : 8h, messe du jour – 18h, messe de la veillée

● Dimanche 1er : 9h

Église Sainte Suzanne

● Dimanche 24 : 19h, messe de Noël

● Lundi 25 : 8h, messe de Noël

● Samedi 30 : 15h45, messe

● Lundi 1er janvier : 8h, messe

Église du Christ Roi (Bagatelle)

● Dimanche 24 : 18h30, veillée et messe de Noël

● Lundi 25 : 9h, messe de Noël

● Dimanche 31, 7h30 messe

Église Sainte-Vivienne (Quartier-Français)

● Dimanche 24 : 19h

Église Jésus Miséricordieux

● Lundi 25 : 8h

● Dimanche 31 : 20h

● Lundi 1er janvier : 8h30

Église du Père Laval (Bras Pistolet)

● Lundi 25 : 8h

Église Saint-Nicolas (Champ-Borne)

● Samedi 24 : 18h, veillée de Noël puis messe à 19h

● Dimanche 25 : 8h, messe de Noël

● Dimanche 31 : 6h30 – 18h, messe d’action de grâce avec un temps d’adoration et de louange

● Lundi 1er janvier : 8h

Chapelle Notre-Dame de Pellevoisin

● Dimanche 31 : 8h30

Église Saint-André (centre)

● Dimanche 24 : 19h

● Lundi 25 : 8h

Chapelle Sainte-Famille (Dioré)

● Dimanche 24 : 17h

Chapelle Sainte-Bernadette (La Cressonnière)

● Dimanche 24 : 19h

Chapelle Sainte-Croix (Menciol)

● Dimanche 24 : 17h

Chapelle Sainte-Thérèse (Ravine-Creuse)

● Dimanche 24 : 17h

Chapelle Saint-Christophe (Chemin du Centre)

● Dimanche 24 : 19h

Doyenné de Saint-Benoît

Église Saint-Jean-Baptiste (Bras-Panon)

● Dimanche 24 : 8h30, messe du 4e dimanche de l’Avent pour les enfants du catéchisme avec crèche vivante – 19h, messe de la nuit de Noël avec crèche vivante

● Dimanche 31 : 8h15, fête de la Sainte Famille

● Lundi 1er janvier : 9h, messe d’action de grâce pour la nouvelle année 2024

Chapelle N.-D. des Victoires (Rivière du Mât les Hauts)

● Lundi 25 : 8h30, messe de Noël

● Samedi 30 : 15h, messe anticipée de la Sainte Famille

Chapelle Saint-Joseph (Rivière des Roches)

● Lundi 25 : 8h30, messe de Noël

● Dimanche 31 : 10h, fête de la Sainte Famille

Maison de quartier, Paniandy

● Samedi 30 : 16h45, messe anticipée de la Sainte Famille

Église Notre-Dame de l’Assomption (Salazie)

● Dimanche 24 : 17h30, crèche vivante des enfants, 18h30 messe de la Nativité avec les jeunes

Église Saint-Martin (Grand-Îlet)

(à venir)

Église Saint-Henri (Hell-Bourg)

(à venir)

Église Sainte-Agathe (Plaine des Palmistes)

● Dimanche 24 : 16h et 19h, messe de la Nativité du Seigneur

● Lundi 25 : 10h, messe de la Nativité du Seigneur

● Dimanche 31 : 7h et 10h, messe – 18h, messe anticipée (1er janvier Sainte Marie Mère de Dieu)

● Lundi 1er janvier : 10h

Église Saint-Benoît (Saint-Benoît)

● Dimanche 24 :19h, vigile de la Nativité

● Lundi 25 : 7h et 10h

Chapelle N.-D. de Lumière (Bras-Fusil)

● Dimanche 24 :19h, vigile de la Nativité

Chapelle Sainte-Marie Madeleine (Bras-Madeleine)

● Lundi 25 : 10h30

Église Sainte-Anne (Sainte-Anne)

● Dimanche 24 : 17h, vigile de Noël – 20h, veillée de Noël

● Lundi 25 : 5h15, messe de l’aurore. 10H, messe du jour de Noël

Église Sainte-Rose de Lima (Sainte-Rose)

● Dimanche 24 : 19h, veillée de Noël

● Lundi 25 : 9h, messe du jour de Noël

● Dimanche 31 : 18h,messe d’action de grâce suivie d’un temps d’adoration

● Lundi 1er janvier : 9h, messe en l’honneur de Sainte Marie, Mère de Dieu

Doyenné de Saint-Joseph

Église Saint-Philippe

● Dimanche 24 : 19h, messe de veillée de Noël

● Lundi 25 : 8h, messe de Noël

● Dimanche 31 : 8h, messe de la Sainte Famille

Chapelle Saint Jean-Baptiste (Basse Vallée)

● Dimanche 24 : 17h30, messe de veillée de Noël

● Lundi 25 : 10h, messe de Noël

● Samedi 30 : 17h, messe de la Sainte Famille

● Dimanche 31 : 10h, messe de la Sainte Famille

Chapelle N.-D. de la Route (Tremblet)

● Samedi 30 : 15h, messe de la Sainte Famille

Église Saint-Athanase (Vincendo)

● Dimanche 24 : 17h30

● Lundi 25 : 8h

Chapelle N.-D. du Rosaire (Langevin)

● Dimanche 24 : 17h30

Chapelle N.-D. de Lourdes (La Crête)

● Dimanche 24 : 17h30

Église Saint-Joseph

● Dimanche 24h : 18h, Nativité

● Lundi 25 : 8h, messe de Noël

● Dimanche 31 : 8h

● Lundi 1er janvier : 8h

Chapelle N.-D. de Pontmain (Jean-Petit)

● Dimanche 24 : 18h, Nativité

● Lundi 25 : 10h, messe de Noël

● Dimanche 31 : 8h

● Lundi 1er janvier : 8h

Église Sainte-Famille (Butor, Saint-Joseph)

● Dimanche 24 : 18h

● Lundi 25 : 9h

● Lundi 1er janvier : 9h

Chapelle Notre-Dame des jeunes (Passerelle)

● Dimanche 24 : 18h

Église Saint-Jean Évangéliste (Petite-Île)

● Samedi 23 : 18h, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 : 8h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 19h, messe veillée de Noël

● Lundi 26 : 9h, messe de Noël

● Lundi 1er janvier : 8h, messe du Nouvel an et fête de Marie Reine de la Paix

Chapelle Saint-Louis de Gonzague (Ravine du Pont)

● Samedi 23 : 16h, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 : 16, messe veillée de Noël

Église Sainte-Geneviève (Les Lianes, Saint-Joseph)

● Dimanche 24h : 19h, Nativité

● Lundi 25 : 9h, messe de Noël

Chapelle de l’Immaculée Conception (Plaine des Grègues)

● Lundi 25 : 7h, messe de Noël

Doyenné de Saint-Pierre

Église N.-D. Du Mont Carmel (Grands-Bois)

(à venir)

Chapelle Bx Père Laval (Ravine des Cafres)

(à venir)

Église N.-D. du Bon-Port (Terre-Sainte)

(à venir)

Chapelle Notre-Dame de la Miséricorde (Bassin Martin)

(à venir)

Église Saint-Pierre Saint-Paul (Saint-Pierre)

● Dimanche 24 : 7h, messe du 4e dimanche de l’Avent. 18H : messe de Noël.

● Lundi 25 : 7h, messe de Noël

Église du Bon Pasteur (Ravine Blanche)

● Dimanche 24 : 16h et 19h, messe de Noël

● Lundi 25 : 9h30, messe de Noël

Église Jésus Frère des Hommes (Joli Fond)

● Dimanche 24 : 18h, messe de Noël

● Lundi 25 : 9h : messe de Noël

Chapelle N.-D. de Lourdes (Ligne Paradis)

● Dimanche 24 : 16h, messe de Noël

Église N.-D. de la Salette (Ligne des Bambous)

● Dimanche 24 : 18h, messe de Noël

Église Saint-Augustin (Ravine des Cabris)

● Dimanche 24 : 17h30, messe de la veillée de Noël

● Lundi 25 : 9h : Messe de Noël

● Dimanche 31 : 6h et 9h, messe d’action de grâce

● Lundi 1er : 9h, messe Sainte Marie Mère de Dieu

Église N.-D. de la Reconnaissance (Bois d’Olives)

● Dimanche 24 : 17h30, messe de la veillée de Noël

● Lundi 25 : 7h30 : Messe de Noël

● Dimanche 31 : 7h30, messe d’action de grâce

Église N.-D. du Sacré Cœur (Montvert)

● Dimanche 24 : 19h30

● Dimanche 31 : 9h30

● Lundi 1er janvier : 9h30

Chapelle Bx Fr Scubilion (Bérive)

● Lundi 25 : 9h

Chapelle Saint-Maximilien Kolbe (Piton des Goyaves)

● Lundi 25 : 9h

● Dimanche 31 : 7h30

Doyenné du Tampon

(Église Saint-François de Sales (Tampon centre)

(à venir)

Église Saint-Esprit (Trois-Mares)

● Dimanche 24 décembre : 9h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 19h, vigile de Noël

Chapelle N.-D. des pauvres (Ligne des 400)

(à venir)

Église Saints Anges Gardiens (Bras de Pontho)

(à venir)

Église Sainte-Famille (la Chatoire)

● Dimanche 24 décembre : 19h, vigile de Noël

Église Saint-François d’Assise (Tampon 12e)

(à venir)

Église Saint-François d’Assise

(à venir)

Chapelle du Frère Scubilion

(à venir)

Église Marie Reine du Monde (Tampon 14e)

● Dimanche 24 : 19h, messe de la nuit de Noël

● Lundi 25 : 8h30, messe de la nuit de Noël

Chapelle N.-D. de La Salette (Pont d’Yves, 19e)

● Dimanche 24 : 19h, messe de la nuit de Noël

Chapelle Saint-Antoine (17e)

● Lundi 25 : 10h30, messe de la nuit de Noël

Église Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (23e, Plaine des Cafres)

● Dimanche 24 : 19h, veillée de Noël

● Lundi 25 : 10h, messe du jour de Noël

Église du Sacré Cœur (Piton Hyacinthe)

● Lundi 25 : 8h30, messe du jour de Noël

Chapelle Saint Jean-Baptise de la Salle (Bourg Murat, 27e)

● Dimanche 24 : 19h, veillée de Noël

Doyenné de Saint-Louis

Église Saint-Louis (centre)

● Dimanche 24 : 19h30

● Lundi 25 : 9h

● Dimanche 31 : 6h et 8h30, messe d’action de grâce pour la fin de l’année – 18h, messe en l’honneur de la Sainte Famille

● Lundi 1er janvier : 8h

Église N.-D. du Cénacle (Gol Bacquet)

● Dimanche 24 : 17h30

Église Saint Sauveur (Roches-Maigres)

● Dimanche 24 : 18h

● Lundi 25 : 10h (avec l’aumônerie militaire)

Église Saints Anges Gardiens (Makes)

● Dimanche 24 : 19h30

● Lundi 25 : 8h

Chapelle Bois de Nèfles Coco

● Dimanche 24 : 19h

● Lundi 25 : 10h

Chapelle Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Gol les Hauts)

● Dimanche 24 : 17h

● Lundi 25 : 10h

● Dimanche 31 : 17h, messe d’action de grâce pour la fin de l’année et en l’honneur de la Sainte Famille

● Lundi 1er janvier : 7h

Chapelle Notre-Dame de Fatima (Bellevue)

● Dimanche 24 : 16h

Église N.-D. du Rosaire (La Rivière)

● Dimanche 24 : 18h30

● Lundi 25 : 6h et 9h

Chapelle Notre-Dame de Fatima (Ouaki)

● Dimanche 24 : 18h30

Chapelle Notre-Dame du Sacré Cœur (Îlet à Furcy)

● Dimanche 24 : 18h30

Chapelle Saint Antoine de Padoue (Canots)

● Dimanche 24 : 16h30

Chapelle Saint Jean-Marie Vianney, curé d’Ars (Petit Serré)

● Dimanche 24 : 16h30

Chapelle Saint Jean Baptiste (Tapage)

● Dimanche 24 : 16h30

Église Saint-Vincent de Paul (Entre-Deux)

● Dimanche 24 : 9h – 17h30, veillée de Noël (jusqu’à 18h50) suivie de la messe à 19h

● Lundi 25 : 10h

● Dimanche 31 : 9h, messe de la Sainte Famille – 18h, causerie suivie de la messe veillée du nouvel an à 19h

● Lundi 1er janvier : 10h, messe du Nouvel An

Église Saint-Dominique (Étang-Salé)

● Dimanche 24 : 8h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 19h, vigile de la Nativité du Seigneur

● Lundi 25 : 8h30, messe de la Nativité du Seigneur

● Dimanche 31 : 8h, messe de la Sainte Famille et en action de grâce pour l’année 2023

● Lundi 1er janvier : 8h30, messe d’ouverture de l’année 2024

Chapelle Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Étang-Salé les Bains)

● Dimanche 24 : 17h30, vigile de la Nativité du Seigneur

Chapelle du Christ Roi (Maniron)

● Dimanche 24 : 19h, vigile de la Nativité du Seigneur

● Dimanche 31 : 10h, messe de la Sainte Famille et en action de grâce pour l’année 2023

Église de l’Immaculée Conception (Les Avirons)

● Samedi 23 : 17h30, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 : 9h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 19h, messe de la nuit de Noël

● Lundi 25 : 9h – 17h30, chapelet médité puis vêpres

● Samedi 30 : 17h30, solennité de la Sainte Famille

● Dimanche 31 : 9h

● Lundi 1er janvier : 7h15, exposition du Saint Sacrement, laudes, louanges ; 9h, messe

Église du Très Saint Sacrement (Ravine-Sèche)

● Samedi 23 : 17h, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 : 18h, messe de la nuit de Noël

● Dimanche 31 : 7h

● Lundi 1er janvier : 8h, messe, exposition du Saint Sacrement, laudes, louanges

Église Saint-Joseph (Tévelave)

● Samedi 23 : 16h, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 :18h30, messe de la nuit de Noël

● Lundi 25 : 8h30

● Samedi 30 : 16h, solennité de la Sainte Famille

● Lundi 1er janvier : 8h30, messe, exposition du Saint Sacrement, laudes, louanges

Église N.-D. des Neiges (Cilaos)

● Samedi 23 : 17h, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 : 18h, messe de la veille de Noël

● Lundi 25 : 10h, messe du jour de Noël

● Dimanche 31 : 17h – 18h, temps d’adoration et de louange animé par les jeunes après la messe du soir

● Lundi 1er janvier : 10h

Église Sainte-Anne (Bras-Sec)

● Samedi 23 : 16h, messe anticipée du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 24 : 15h, messe de la veille de Noël

● Samedi 30 : 16h

Église du Sacré-Cœur (Îlet à Cordes)

● Dimanche 24 : 10h, messe du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 31 : 10h

Chapelle Saint-Christophe (Mare-Sèche)

● Dimanche 24 : 9h, messe du 4e dimanche de l’Avent

● Dimanche 31 : 9h

Église Sainte-Bernadette (Palmiste-Rouge)

● Dimanche 24 : 19h, messe de la veille de Noël

● Lundi 25 : 8h, messe du jour de Noël

● Dimanche 31 : 8h

Doyenné de Saint-Leu

Église N.-D. de la Salette

(à venir)

Église N.-D. desApôtres (Étang Saint-Leu)

(à venir)

Église de la Maternité de Marie (Piton Saint-Leu)

● Dimanche 24 : 19h, veillée et messe de Noël

● Lundi 25 : 8h (messe avec baptême)

● Dimanche 31 : 17h30, Fête de la Sainte Famille + baptême des enfants

● Lundi 1er janvier : 8h30, solennité de sainte Marie Mère de Dieu (patronne de la paroisse) + pot du Nouvel An

Église Bienheureux Frère Scubilion (Grand-Fond)

● Dimanche 24 : 17h, veillée et messe de Noël

Église Saint Christophe (La Chaloupe)

● Dimanche 24 : 19h30, veillée de Noël

● Lundi 25 : 9h30, messe de Noël

● Dimanche 31 : 9h, Fête de la Sainte Famille – 17h30, messe de la Saint-Sylvestre

● Lundi 1er janvier : 9h30, Jour de l’an, Fête de Marie mère de Dieu

● Samedi 6 janvier : 16h45, Epiphanie (messe anticipée)

● Dimanche 7 janvier : 9h30, Epiphanie

Chapelle Notre-Dame des Champs (La Chaloupe)

● Dimanche 24 : 17h, veillée de Noël

● Dimanche 31 : 16h, messe de la Saint-Sylvestre

● Samedi 6 janvier : 15h, Epiphanie (messe anticipée)

Église du Sacré-Cœur (Colimaçons)

(à venir)

Église Saint Jean-Marie Vianney (Le Plate)

(à venir)

Église N.-D. de la Paix (Saint-Gilles les Bains)

(à venir)

Doyenné de Saint-Paul

Église de la Conversion de saint Paul

● Dimanche 24 : 6h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 18h30, veillée de Noël suivie de la messe à 19h

Église Notre-Dame de Lourdes (Plateau Caillou)

● Dimanche 24 : 8h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 18h30, veillée de Noël suivie de la messe à 19h

Chapelle Notre-Dame des Anges (Étang Saint-Paul)

● Dimanche 24 : 8h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 18h30, veillée de Noël suivie de la messe à 19h

Église Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Savannah)

● Dimanche 24 : 18h30, veillée de Noël suivie de la messe à 19h

Église Saint Joseph Artisan

(à venir)

Église N.-D. de la Visitation (Bois de Nèfles)

(à venir)

Église Sainte-Thérèse d’Avila (Sainte-Thérèse)

● Dimanche 24 : 18h, veillée de Noël

● Lundi 25 : 9h, messe de Noël

● Dimanche 31 : 8h15

● Lundi 1er : 9h

Église Sainte-Catherine Labouré (La Rivière des Galets)

● Dimanche 24 : 18h30, veillée de Noël

● Lundi 25 : 8h, messe de Noël

● Dimanche 31 : 7h

● Lundi 1er : 8h

Chapelle Sainte-Thérèse de l’Enfant-Jésus (Dos d’Âne)

● Dimanche 24 : 16h, veillée de Noël

● Lundi 25 : 10h, messe de Noël

● Dimanche 31 : 10h

● Lundi 1er : 10h

Église Sainte-Jeanne d’Arc (Le Port)

● Dimanche 24 : 9h, messe du 4e dimanche de l’Avent – 20h, messe de la nuit (Nativité du Seigneur)

● Lundi 25 : 9h, Nativité du Seigneur

● Dimanche 31 : 6h30 et 9h, Fête de la Sainte Famille – 18h, messe d’action de grâce pour la fin d’année 2023

● Lundi 1er janvier : 9h, Solennité de sainte Marie, Mère de Dieu (et Journée mondiale de la paix)

Église Saint-Pierre Apôtre (Le Port)

● Dimanche 24 : 18h, messe de la nuit (Nativité du Seigneur)

Église Saint Yves (Le Port)

● Dimanche 24 : 18h, messe de la nuit (Nativité du Seigneur)

● Lundi 25 : 6h30, Nativité du Seigneur

● Dimanche 31 : 6h30, Fête de la Sainte Famille

Église N.-D. de l’Assomption (La Possession)

● Dimanche 24 : 19h

● Lundi 25 : 9h

● Dimanche 31 : 9h

● Lundi 1er janvier : 8h

Chapelle Sainte-Térésa de Calcutta (ZAC Saint-Laurent)

● Dimanche 24 : 17h

● Dimanche 31 : 7h

Chapelle N.-D. du Sacré-Cœur (Ravine à Malheur)

● Lundi 25 : 7h

Doyenné de Saint-Gilles les Hauts

Église N.-D. des Douleurs (Trois-Bassins)

● Dimanche 24 : 20h

● Lundi 25 : 9h

● Dimanche 31 : 9h

● Lundi 1er janvier : 9h

Église Sainte-Thérèse d’Avila (La Saline les Hauts)

● Dimanche 24 : 19h

● Lundi 25 : 8h30

● Dimanche 31 : 8h

● Lundi 1er janvier : 9h30

Église Saint-Pie X (Tan Rouge)

● Dimanche 24 : 18h45

● Lundi 25 : 9h30

● Dimanche 31 : 9h30

● Lundi 1er janvier : 9h30

Église Saint-Amand (Le Guillaume)

● Dimanche 24 : 20h

● Lundi 25 : 8h30

● Dimanche 31 : 8h30

● Lundi 1er janvier : 8h30

Église de la Sainte Famille (Bellemène)

● Dimanche 24 : 18h

● Lundi 25 : 8h

● Dimanche 31 : 8h

● Lundi 1er janvier : 8h

Église Saint-Gilles (Saint-Gilles les Hauts)

● Dimanche 24 : 18h45

● Lundi 25 : 9h30

● Dimanche 31 : 9h30

● Lundi 1er janvier : 9h30

Chapelle des Pèlerins d’Emmaüs (Fleurimont)

● Dimanche 24 : 16h

● Dimanche 31 : 8h

● Lundi 1er janvier : 8h

Chapelle N.-D. De Toutes Grâces (l’Éperon)

● Dimanche 24 : 16h

● Lundi 25 : 7h

● Dimanche 31 : 6h30

● Lundi 1er janvier : 6h30

Chapelle N.-D. de Fatima (Bernica)

● Lundi 25 : 8h

Certains horaires n'ayant pas encore été communiqués, le diocèse de La Réunion invite les paroissiens à les consulter plus tard sur son site egliselareunion.org