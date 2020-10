Les nouveaux radars routiers sont en cours d'installation

La préfecture de La Réunion a annoncé que de nouveaux radars sont en train d'être installés sur les routes réunionnaises. Sur les 14 radars présents sur l’île, 13 seront changés d’ici la fin 2020. D’autres seront installés par la suite.

MH •

Presque six fois plus de radars qu’à l’heure actuelle

Pour l’instant La Réunion est dotée de 14 radars automatique. La préfecture souhaite moderniser et étendre cette flotte dès maintenant grâce aux recettes des amendes liées aux infractions détectées par les radars.Ces nouveaux radars, sont installés sur des zones étendues, afin de contrôler au maximum la vitesse sur les routes. Il y aura à la fois des véritables installations et des cabines vides, qui feront office de leurres. Les véritables radars et les leurres seront échangés régulièrement afin de faire respecter les limitations de vitesse en continu, et non selon un point précis.Ces radars permettront de contrôler à la fois la vitesse des véhicules et le franchissement des feux rouges en agglomération.Depuis 2018, il était prévu mettre en place la nouvelle génération des radars routiers sur l’île, les radars tourelle, mis en service en 2019 dans l’Hexagone. D’ici la fin 2020, la préfecture remplace depuis lundi 5 octobre 13 des 14 radars de l’île par ceux-ci.Le dernier radar, situé sur la route du littoral sera changé lors de la mise en service de la Nouvelle Route du Littoral. À terme, la préfecture souhaite déployer 80 radars dans toute La Réunion.