Nouvel An Tamoul 5124 : Poutandou Nal Vajtoukal! Réunion La 1ère vous propose une soirée spéciale

La Réunion célèbre le Nouvel An Tamoul 5124, année SOBHAGRIDOU . Réunion La 1ère TV vous propose une grande soirée ce vendredi 14 avril à 19h45 avec une cérémonie à Saint-Paul et ensuite un spectacle de danse avec Lynda Sellom

Réunion La 1ère •

Cette année, la cérémonie du Nouvel An Tamoul se déroule au temple Siva Vishnou Karly de Saint-Paul, un rendez-vous pour honorer la Nature, les Astres, les divinités tutélaires afin de placer cette nouvelle année sous de meilleurs auspices.

Les offices religieux sont placés sous la direction de Swaminatha Harihara Sivarcharya, un religieux hindou basé au temple de Saint-Paul.

Swaminatha Harihara Sivarcharya, un officiant hindou basé au temple de Saint-Paul assure la cérémonie • ©Réunion La 1ère

Cet officiant sera accompagné de Guilanom Goulamoussen et de Skandene Etty, deux musiciens réunionnais de Nadhaswaram et de Tavil (instruments traditionnels du sud de l'Inde).

Les musiciens d'instruments traditionnels indiens accompagnent la cérémonie • ©Réunion la 1ère

Avec le groupe de l'école de musique "Naada" du professeur Dominique Amouny aux chants, Velaven Vingadassalom au violon et David Ramsamy au mridangam, ils interprèteront des chants dévotionnels.

Les artistes du groupe "Naada" en plein tournage • ©Réunion la 1ère

Le temple de l’association Siva Vishnou Karly de Saint-Paul, a été érigé il y a 135 ans de cela. Il se compose de deux Sanctuaires principaux qui abritent respectivement la demeure de SHRIMOUROUGA et l’autre celle de SHRI MARIAMMAN.

Ce lieu de culte hindou organise chaque année 2 importantes "tavam" ou pénitences à savoir le Kâvadi en l’honneur de SHRI MOUROUGA et une ""timidi ou marche sur le feu en l’honneur de SHRI MARIAMMAN,

L’association SIVA VISHNOU KARLY créée en 1959 gére ce temple sis à la Place du Gôpouram au 99 rue Saint-Louis à Saint Paul.

Réunion La 1ère a installé ses caméras dans l'Ouest • ©Réunion La 1ère

Juste après cette cérémonie à Saint-Paul, Lynda Sellom professeur, chorégraphe de danses indiennes et ses élèves de l’école de danses Natya Kalamani, offrent aux téléspectateurs de Réunion La 1ère un spectacle de danses classiques et folkloriques indiennes intitulé "Kadambam"(en français mélange de fleurs). Le spectacle a été enregistré dans la Salle Gramoune Lélé à Saint-Benoît.

C’est un voyage inédit en 12 tableaux du Sud au Nord de l’Inde, pays de charme et de mystère. Comme les fleurs qui se mélangent, toutes les cultures s’uniront pour former une même entité.

Parés de leurs plus beaux costumes, les danseuses de tous âges sont fières et heureuses de partager avec les Réunionnais (es) un moment de joie, d’amour et de lumière.

Présentation des tableaux :

Bhavaye (Danse d'ouverture)

Bhavaye signifie « manifestation du divin ». Cette danse est une offrande à Dieu. Les danseuses implorent sa présence et sa grâce pour le bon déroulement du spectacle.

Mouthal Adi Natanam (classique- petites)

Débordantes de vitalité et d’énergie, nos très jeunes danseuses nous initient au bharatanatyam. Elles évoluent au rythme du Mridangam en exécutant les premiers gestes et les premiers pas de la danse classique. Pour le plaisir des yeux, Mouthal Adi avec la jeune section de Natya Kalamani.

To Cheez Badi (moyennes)

« To Cheez Badi » danse folklorique du Nord de l’Inde. C’est dans la joie et le bonheur que les danseuses nous ouvrent la route vers les multiples facettes de l’Inde, nous nous retrouvons transportés vers l’univers de l’amour et du rêve. Vous êtes au pays des maharadjas avec To cheez Badi.

Saki Saki (danse des grandes)

Cette chorégraphie est le reflet de la joie, du bonheur partagé par tous, une fusion de la danse, de la musique et des âmes dans une féerie de couleurs. Laissez-vous entraîner par cette musique mêlant des rythmes orientaux et modernes.

Krishna et les gopis (petites)

Avatar de Vishnou, le Dieu des Dieux est envoyé sur terre pour défendre le bien et combattre le mal. Krishna jouit d’une popularité immense. D’ailleurs, les Gopis lui expriment un amour sans limites, une admiration grandiose, en évoluant sur la musique mélodieuse de sa flûte sublime.

Om Namah Shiva (moyennes / grandes)

« De cette danse jaillira l’étincelle de la lumière universelle, du Dieu de la danse », c’est ce à quoi vous assisterez à travers cette chorégraphie au rythme des fusions du bharatanatyam.

Laissez-vous éblouir par cette étincelle qui transcende et magnifie les danseuses.

Tabaah ho gayé (grandes)

Nos danseuses expriment leur joie de vivre. Tout leur paraît agréable. Les moindres sons ou manifestations de la nature les font vibrer. Rien ne les assombrit, ni la pluie, ni le ciel gris. Elles se métamorphosent en messagères de l’amour et rêvent d’être des muses de la lune dans Tabaah ho gayé

Choli Ke Pitché (moyennes)

Bruissement de clochettes des chaînes de cheville, tintement des bracelets des jeunes filles, rythme enjoué virevoltant, nous voici transporté au cœur du Rajasthan. Des jeunes filles parées de leurs plus belles tenues nous charment et nous illuminent.

Nachalé (grandes)

Là où va la main, le regard suit, là où va le regard, l’esprit suit, c’est l’harmonie de notre âme, entre l’esprit, le cœur et la musique.

Cette chorégraphie est le reflet de la joie, du bonheur partagé par tous, une fusion de la danse, de la musique et des âmes dans une féerie de couleurs.

First class (moyennes)

Rythme moderne, habits scintillants, nous entrons dans un univers bollywoodien, où le charme, la beauté et la grâce ne nous laissent pas indifférents. C’est ainsi que nos danseuses nous embarquent dans l’industrie du cinéma indien.

Wohi dina a gaya (petites)

Nous retournons à l’enfance avec cette chorégraphie. La musique nous transporte dans un univers de joie où la beauté́ règne. Nos jeunes danseuses offrent une vision si enthousiasme du monde que cela nous laisse rêveurs pour l’avenir. Elles sont toutes jeunes et méritent tous vos encouragements.

Deva Shree Ganesha (Final)

Dans ce dernier tableau, les artistes rendent hommage à Shree Ganesha. Cette danse est l’expression d’émotions et de valeurs comme la spiritualité grâce à la dévotion et à la gratitude que les danseuses vouent au Dieu Ganesha. C’est par cette danse que les danseuses remercient le Dieu Ganesha, protecteur de l’univers tout entier et mécène des arts.

L’association Natya Kalamani qui signifie « la Perle de l’Art de la Danse Indienne » a été créée en

1994 à l’initiative de Lynda Sellom (chorégraphe et professeur de danse de style Baratha Natyam

diplômée par DJEYALAKSHIMY Arunassalom à Chennai en 1992).

L’association a pour but de promouvoir la danse indienne. Basée à Saint André, elle compte environ

une trentaine de danseurs. Elle s’est produite depuis, aux quatre coins de l’île de la Réunion pour

valoriser la danse indienne et la culture qui s’y rapporte.

Chaque année, l’association présente son spectacle dans le cadre du dipavali. C’est à cette occasion

que la chorégraphe Lynda Sellom nous propose des tableaux artistiques inédits. Plusieurs styles de danses traditionnelles de l’Inde sont présentés tels que le Bharatanatyam, le

Khatak, l’Odissi et le Mohiniattam.



Les cours des danses sont dispensés tous les samedis après-midi à Saint-André aux enfants à

partir de 4 ans. L’association compte une trentaine d’élèves qui pratiquent avec passion cet art.

D'autres manifestations sont prévues ce week-end dans l'Est et le Sud de l'île.

Nouvel an tamoul 5124 à Saint-Benoît :

Les 14 & 15 avril 2023, la commune de Saint-Benoît en lien avec les associations Bala Kalaï, Siva Soupramanien et le Temple Vilaman Karly, célèbre le Nouvel an tamoul 5124 sur l’esplanade du front de mer. Au programme des festivités : déambulations, village indien, expositions, massages, ateliers fait main, pâtisseries indiennes, spectacle de danse et grand bal tamoul.

Programme complet:

🔻VENDREDI 14 AVRIL

🔸️14h00 – Ouverture du village sur l’esplanade du front de mer (rue Bertin)

Divers stands : vêtements indiens, cosmétique, massages, exposition objets lontan, peinture et sculpture, henné, restauration, atelier fait main

🔸️17h00 – Déambulation (tambours, associations) au départ du temple Siva Soupramanien vers le village

🔸️18h00 - Discours officiels

🔸️18h30-19h15 – Radju (chant)

🔸️19h15-19h45 – Sourya Danse (danse)

🔸️19h45-20h30 – Maha Karly Shakti/ Bala Kalaï

🔸️21h30-22h00 – Tambours sacrés

🔻SAMEDI 15 AVRIL

🔸️9h00-10h00 – Oundjel (chant)

🔸️10h00-11h00 – Concours de pâtisseries indiennes

🔸️14h00-14h30 – Animations podium, démonstration de Kollam, calligraphie, henné, Shiva Gama…

🔸️14h30-15h00 – Mohini (danse)

🔸️15h30-16h00 – Natya Kalami (danse)

🔸️16h00-16h30 – Bala Kalaï (danse)

Nouvel An Tamoul à Saint-Leu:

Rendez-vous les 15 et 16 avril pour deux jours de festivités et de rencontres culturelles. Les activités se dérouleront à l’Auditorium, au parc du 20 Décembre et sur le Parvis de la Mairie, pour votre plus grand plaisir.

🔻Samedi 15 avril – Auditorium (près de la médiathèque Baguett’)

🔸️17h : Rencontre avec Luçay Soubaya Permalnaïck, auteur de « Langaman, ou l’Amour érigé en dogme de vie », les tribulations dramatiques d’un engagé indien vers sa patrie & exposition « Scènes et Visages du Narlgon » (Bal Tamoul).

🔸️19h : Conférence-débat par Sully Govindin «Caractéristiques et évolutions d’un art théâtral : le bal des Engagés tamouls »

Attention, les places sont limitées. Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site: http://webdefence.global.blackspider.com/urlwrap/?q=AXicBcExDoMwDAXQfwVGLmEiQlVgKlOHrl0YrQgEIiTIcYm4aY_De8UbxgLlBxB_mSdTkpN2Xr2LQSV6cnGHtUM31N-xMY-27jD5ixPxtsRfeM3CwU160ixYVI--qnLOlHgNCuBvgBvaMh7G&Z leu.re.

🔻Dimanche 16 avril – Parvis et Parc du 20 Décembre

🔸️10h Défilé des associations avec Miss India Réunion – Parvis Mairie

🔸️10h15 Discours des officiels – Parvis Mairie

🔸️10h30 Extrait musical du Bal Tamoul (harmonium, tarlam, mrtdamgam, oudoukkei) – Parc du 20 Décembre

🔸️11h30 Dégustations de mets indiens et vente d’épices – Parc du 20 Décembre

🔸️14h Danse indienne – Parc du 20 Décembre

🔸️15h40 Karaté indien – Parc du 20 Décembre

🔸️15h55 Danse indienne – Parc du 20 Décembre

🔸️16h30 Défilé de mode – Parc du 20 Décembre

🔸️17h Holi – Parvis Mairie

🔸️De 10h à 17h, retrouvez de nombreux stands et ateliers dans le Parc du 20 décembre :