Nouvel an Tamoul: Pouttandou Vajtoukal 5125! Un évènement à suivre sur Réunion La 1ère TV et internet ce dimanche 14 avril de 13h15 à 14h25

La Réunion célèbre ce week-end le Nouvel An Tamoul 5125. Une belle et grande cérémonie sera difusée ce dimanche 14 avril de 13h15 à 14h25 sur Réunion La 1ère TV, sur notre page Internet et en Facebook Live.

Cette année, la cérémonie du Nouvel An Tamoul 5125 se déroule au temple de Saint-Benoît (asssociation culturelle Siva Soupramanien), un grand évènement à suivre sur Réunion La 1ère entre 13h15 et 14h25 ce dimanche 14 avril sur Réunion La 1ère TV, sur notre page Internet et en Facebook Live. La divinité principale de ce temple est Mourouga que l'on retrouve dans les célébrations du Cavadee. Le temple de Saint-Benoît célèbre le Nouvel An Tamoul • ©Pascal Aubry La cérémonie du Tamij Varousha Pierappou (qui veut dire jour de l'an) 5125 durera une heure. Elle sera rythmée par des chants et des prières sous les ordres de l'officiant hindou, le gouroukkal Siven Iraïvan. Pour les chants dévotionnels, ils seront assurés par Swami Daly Eraya accompagné de ses musiciens. Le jour du Nouvel An Tamoul, les fidèles vont au temple en famille pour prier, remercier les divinités, faire des offrandes, des partages et des bains de purification. La préparation des repas et le mélange des saveurs, les habits neufs, les colliers de fleurs, les cérémonies religieuses font partie de ce jour spécial pour débuter la nouvelle année. C'est la 38ème année d'un cycle de 60 ans de l'ère du Kâliyougam qui compte 432 000 années. Un temple en hommage à Mourouga à Saint-Benoît • ©Pascal Aubry La ville de Saint-Benoît célèbrera aussi ce Nouvel An Tamoul 5125 ce dimanche 14 avril avec la participation des associations : Raga Anjali, Bala Kalaï, Shri Rudra Natyanjaly, la compagnie Dansez Massala et Pondy Superstar. Au programme: village indien, spectacles, Holi Holi et cabri massalé dann fèy banane ! Les animations auront lieu, de 10h à 23h, sur l’esplanade du front de mer. Au programme : village indien, spectacles de danses traditionnelles, ateliers créatifs ou encore festival des couleurs « Holi Holi ». Sur place, vous pourrez également déguster un délicieux cabri massalé dann feuille banane ! La soirée se terminera par la performance acoustique de la talentueuse chanteuse Kénaelle suivi du traditionnel bal tamoul. Le temple de Saint-Benoît • ©Pascal Aubry Programme détaillé de cette journée à Saint-Benoît : Dès 10h, le village indien ouvrira ses portes aux visiteurs avec divers ateliers gratuits pour découvrir la culture tamoule et ses traditions. De la musique aux arts traditionnels, en passant par le montage de saree, le tressage de feuilles de coco ou encore la confection de bonbons indiens, il y en aura pour tous les goûts ! À 12h, un repas traditionnel sera offert aux visiteurs avec l’incontournable plat d’origine indienne : le cabri massalé dann feuille banane ! Après cette découverte gustative, le public aura l’opportunité de s’initier au montage de colliers de fleurs de marlé et puis de profiter, dès 14h, des chants traditionnels indiens interprétés par le groupe Goparla. À partir de 15h, entrez dans l’univers coloré du Nouvel an tamoul avec le grand défilé, les danses traditionnelles et le célèbre festival des couleurs « Holi Holi » ! Enfin, à 18h30, ne ratez pas la prestation acoustique de la talentueuse artiste Kénaelle suivi du traditionnel bal tamoul.

