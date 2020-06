Nouvel hommage à George Floyd, les policiers sur la défensive

Un rassemblement s’est tenu à l’initiative de la Ligue des Droits de l’Homme ce mardi à 18h à Saint-Denis. Un hommage à l’homme, pour continuer le combat contre le racisme sous toute ses formes, et notamment dans les rangs de la police.

Un mouvement de protestation mondial historique

Le gouvernement français réagit…

… les syndicats de policiers aussi

Un hommage a été rendu à George Floyd sur le parvis des Droits de l’Homme à Saint-Denis, ce mardi 9 juin à 18h, jour de ses obsèques aux Etats-Unis. Un rassemblement initié par la Ligue des Droits de l’Homme à La Réunion.Une minute de silence, un genou à terre, a été observée pour marquer la solidarité des Réunionnais face au racisme.George Floyd est un homme noir mort le 25 mai dernier après son arrestation par un policier blanc. Il est inhumé ce jour à Houston aux Etats-Unis, dans la ville où il a grandi.Le drame a déclenché une vague de mobilisation dans de nombreux pays à travers la planète pour dénoncer et condamner le racisme sous toutes ses formes et les violences policières.En France, le gouvernement a tenu à montrer sa détermination à lutter contre toute forme de racisme ou d’exclusion et a plaidé pour une "tolérance zéro" au sein de la police. L’institution a en effet été ébranlée par la multiplication des affaires ces derniers mois, parmi lesquelles l’affaire Adama Traoré Le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner a annoncé hier, lundi 8 juin, la fin de la méthode dite de l’étranglement Christophe Castaner a également demandé aux directeurs de la police et de la gendarmerie " qu’une suspension soit systématiquement envisagée pour chaque soupçon avéré d’acte ou de propos raciste ". Une déclaration qui a vivement fait réagir . Accusé de créer une "présomption de culpabilité", il a donc assuré ce mardi matin qu’une enquête préalable à toute suspension serait menée.A La Réunion, les syndicats de policiers ont également réagi aux déclarations du ministre de l’Intérieur. Pour Laurent Boyer, secrétaire départemental adjoint d’Alliance Police Nationale, le gouvernement agit dans la précipitation, sous la pression des manifestations. Pour Stéphane Lebreton, secrétaire départemental adjoint du syndicat Unité SGP FO Police, le vivre-ensemble réunionnais "nous protège".Reportage de Jean-Claude Toihir et Willy thévenin.