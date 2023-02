NRL : la livraison complète du viaduc prévue début mars

L’ouverture complète du viaduc de la Nouvelle Route du Littoral se ferait début mars, selon nos informations. Les travaux pour sa mise en circulation dans le second sens sont en cours. Depuis le 28 août 2022, les automobilistes y circulent uniquement dans le sens Nord/Sud.

LH avec Olivier de Larichaudy •

Six mois après la mise en service du viaduc de la Nouvelle Route du Littoral, la circulation n’y est encore que partielle. Seuls les automobilistes se dirigeant du Nord vers l’Ouest peuvent l’emprunter, la circulation en sens inverse continue en effet de se faire sur l’ancienne Route du Littoral.

Lors de l’ouverture partielle du viaduc en août 2022, et encore en décembre dernier, la Région Réunion indiquait que l’ouvrage pourrait ouvrir dans son intégralité courant février ou mars 2023.

Une ouverture intégrale du viaduc début mars

Plutôt qu’en février, l’ouverture semble se profiler pour début mars, d’ici la première quinzaine de mars, selon nos informations. Les 5,4 km de route en viaduc seront alors accessibles aux automobilistes dans les deux sens.

Les travaux sont quasiment achevés sur le viaduc de la NRL. Depuis dimanche, la chicane à l’approche de la Grande Chaloupe est terminée, la bretelle de sortie modifiée au niveau de l’échangeur dans le sens Nord/ Sud est en service.

Sur les voies côté montagne du viaduc, dans le sens Sud/Nord, les équipes terminent l’enrobé et la peinture de la couche de roulement, c’est la dernière strate de la chaussée.

Un second tronçon de la Nouvelle Route du Littoral à construire

Le grand viaduc est la première des deux parties qui doivent constituer la Nouvelle Route du Littoral. Il représente 5,4 km, au-dessus de l’Océan Indien, sur les 12,5 km à parcourir entre La Possession et Saint-Denis.

Pour l’heure, les automobilistes venant du Nord peuvent l’emprunter jusqu’à la Grande Chaloupe, et ensuite effectuer le reste du trajet sur l’ancienne Route du Littoral jusqu’à La Possession. En sens inverse, la totalité du trajet s’effectue sur l’ancienne Route du Littoral, de La Possession jusqu'à Saint-Denis.

L’ouverture complète de la NRL espérée pour 2029-2030

Le chantier de la Nouvelle Route du Littoral a commencé en décembre 2013. La livraison du viaduc arrivera 8 ans plus tard. Un second tronçon reste à construire, d’abord prévu sous la forme d’une digue, il s’agira finalement d’un second viaduc.

La livraison de l’ensemble de la Nouvelle Route du Littoral n’est pas attendue avant 2029-2030, soit 10 ans plus tard qu’initialement prévue et pour un budget de plus de 2 milliards, soit une augmentation d’au moins 40% du budget initial de 1,6 milliards.