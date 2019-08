Il manque des manuels scolaires à La Réunion

Retour sur la réforme des lycées

A quelques jours de la rentrée scolaire, c'est l'inquiétude à la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves (FCPE). Depuis la nouvelle réforme des lycées établies par le ministre de l'Education nationale, Jean-Michel Blanquer, les programmes ont été modifiés pour réajuster le niveau des élèves.Cependant, les nouveaux manuels scolaires ne sont pas tous arrivés. Certains lycéens devront donc commencer l'année avec un retard matériel.Pour rappel, les filières générales littéraires (L), scientifiques (S) et économiques et sociales (ES) n’existeront plus.En première générale, 16 heures hebdomadaires seront consacrées aux enseignements communs : français (4 heures), histoire-géographie et éducation morale et civique (3 heures 30), LV1 et LV2 (4 heures 30 cumulées), EPS (2 heures) et une toutequi durera 2 heures.Les lycéens devront aussi choisir. Deux d’entre-elles serontpar semaine. Les spécialités envisageables seront arts, biologie-écologie, histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, humanités, littérature et philosophie, langues et littératures étrangères, mathématiques numérique et sciences informatiques, physique-chimie, SVT, sciences de l’ingénieur, SES.Chaque établissement décidera des combinaisons qu'il proposera même si toutes les spécialités devraient normalement être proposées. En terminale, les élèves pourront aussi ajouter à ce programme une option supplémentaire parmi :- si l'élève n'a pas choisi mathématiques en spécialité,- si l'élève a choisi mathématiques en spécialité, ouLes élèves auront exactement les mêmes enseignements communs à la différence de. Les lycéens suivront également lessans oublier les options possibles.Un reportage de Rahabia Issa et Florence Bouchou