Octobre Rose : Audrey se bat contre le cancer du sein

Octobre Rose, c’est la campagne annuelle de communication destinée à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à collecter des fonds pour la recherche. Un mois important pour Audrey. La mère de famille de 36 ans se bat contre un cancer du sein depuis 2019.

TC •

Éducatrice spécialisée et mère d’un petit garçon de 10 ans qu’elle élève seule, Audrey découvre une grosseur sur son sein gauche il y a quatre ans. Son médecin lui prescrit une mammographie en urgence, une échographie puis une biopsie pour savoir si le nodule observé est bénin ou malin.

Après plusieurs semaines d’examen, le verdict tombe comme un couperet. Il s’agit bien d’un cancer du sein.

Le monde s’écroule sur ma tête. Je viens d’avoir 32 ans, je fais du sport tous les jours, je fais attention à ce que je mange, je n’ai pas de cas dans ma famille. Ce n’est pas possible. Audrey Proisy, atteinte du cancer du sein

La mère de famille de 36 ans se bat contre un cancer du sein depuis 2019. • ©Thierry Chapuis

Prendre le taureau par les cornes

Malgré le choc du diagnostic, Audrey se mobilise grâce au soutien précieux de ses proches. Elle entame un traitement par chimiothérapie. C’est le début d’un long combat.

Je ne suis pas la première. Je ne suis pas la dernière. J’y suis allée pour mon fils, mes proches, mes parents, mon frère. Les amis qui étaient avec moi à ce moment-là m’ont dit : « allez Audrey, l’amour guérit » Audrey Proisy, atteinte du cancer du sein

Des récoltes de fonds pour adoucir le quotidien des malades

Sans hésiter Audrey se tourne vers l’association Odysséa pour obtenir un accompagnement lors de son traitement.

Puisque la chimiothérapie détruit, on a besoin à côté des soins supports et des produits de confort pour nous soutenir et pour aller mieux. Audrey Proisy, atteinte du cancer du sein

Cancer du sein : Audrey tient à profiter de ce mois d’octobre pour sensibiliser les femmes et les inciter à se faire dépister. • ©Thierry Chapuis

Reprendre le travail pour se sentir bien

En arrêt maladie depuis deux ans pour suivre la chimiothérapie, Audrey a repris le travail au début de l’année.

Ça me permet de me ressentir vivante, de me dire qu’aujourd’hui je peux retravailller. Je retrouve mes capacités petit à petit. Je reprends le sport. Audrey Proisy, atteinte du cancer du sein

Un chemin vers la guérison grâce à l’amour de ses proches

L’amour de ses proches, c’est ce qui renforce chaque jour la volonté d’Audrey. La mère de famille se bat pour son fils, ses parents et son frère. Elle ne suit plus aujourd’hui qu’un traitement hormonal. Dans un an, elle sera considérée comme guérie.

Audrey tient à profiter de ce mois d’octobre pour sensibiliser les femmes et les inciter à se faire dépister. Plus le cancer est détecté tôt, plus les chances de guérison sont élevées.

En France, le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme. Il représente 33% des cancers féminins. 80% des cancers du sein se développent après 50 ans et l’âge médian du diagnostic est 64 ans.