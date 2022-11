Odysséa Réunion récolte 237 000 euros de dons pour la 15ème édition

Défi sportif et solidaire, Odysséa Réunion réunit chaque année de plus en plus de participants. 20 000 personnes ont répondu présentes pour la 15ème édition. Un record, qui se traduit par une récolte de fonds record également.

20 000 participants sont venus des 4 coins de l’île. Un record d’affluence et un record de dons. L’association a ainsi récolté 237 000 euros pour cette 15ème édition. A noter, les inscriptions sont reversées à 100% dans les dons. Munis de leur t-shirt rose, les marcheurs ont avalés les 5 km de la randonnée du jour. Un effort sportif solidaire pour montrer leur soutien aux malades et encourager la lutte contre le cancer du sein. Regarder le reportage de Réunion la 1ère : 15ème édition d’Odysséa Réunion, record de participation et de dons. Des dons records pour des aider les malades Grâce aux dons récoltés, Odysséa Réunion va pouvoir accompagner les associations qui accueillent les personnes malades pour faire des activités physiques adaptées. Une activité qui permet de rester en bonne santé pendant les traitements, mais aussi d’éviter la récidive ensuite. Les dons permettent aussi de prendre en charge des prestations de confort pendant le traitement. Enfin, ils apportent une aide financière pour l’achat des produits pour la peau, prothèses capillaires, prothèses mammaires ou encore manchons, explique Nathalie Bourcier, président de Run Odysséa. La 15ème édition de Odyssea Réunion. • ©Suzette Emma

