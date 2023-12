Offrir un animal en cadeau pour Noël n’est pas une bonne idée

Partager :

Attention aux cadeaux vivants pour les fêtes, notamment à Noël. Comme chaque année, la SPA le répète : chatons et chiots deviennent grands et vivent longtemps. Il faut s’en occuper, rappellent les associations animales. Une journée d’information et de sensibilisation sera organisée à ce sujet, à Saint-Pierre le vendredi 22 décembre prochain.

Annaëlle Dorressamy / Sophie Person •

Noël est une période joyeuse, mais ce n’est pas pour autant le moment pour accueillir un nouvel animal de compagnie. Il faut résister à la tentation d’offrir un être vivant en “cadeau”, rappellent l’Association pour l’Education à la Bienveillance Animale (Apeba) et la SPA de La Réunion. Il faut bien réfléchir avant d’adopter. Pour cela, le 22 décembre prochain, une journée solidaire et d’information sera organisée aux jardins de la plage à Saint-Pierre, de 9 heures à 16 heures. Le Noël des animaux pour sensibiliser les futurs adoptants Prendre un animal c’est quelque chose de sérieux. “C’est un engagement à long terme, pour de longues années. Ce n’est pas pour six mois, ce n’est pas un jouet qu’on jette après usage. Un animal peut vivre entre 10 et 20 ans, notamment pour les chats, martèle Andrée Garenja, la présidente de la SPA Sud. Il faut également penser aux vacances, ça coûte cher”. Le Noël des animaux est mis au point par la mairie, avec l’association Apeba et la SPA. Le vendredi 22 décembre, des représentants de la fourrière seront présents, ainsi que des comportementalistes et des éducateurs. L'objectif est bien se sensibiliser les futurs adoptants à la cause animale. Prévention sur les bons gestes à adopter à l'approche des fêtes Cette opération porte aussi un volet prévention important. “On va véhiculer un certain nombre d'informations à l’approche des fêtes, puisque les chiens sont très craintifs des pétards et des feux d’artifices. Ce sera l’occasion de rappeler les consignes de sécurité afin de ne pas trouver beaucoup de chiens errants aux lendemains des fêtes sur les routes”, insiste Jimmy Grondin du CLSPD de Saint-Pierre, le conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance. Du côté des propriétaires,“il faut leur rappeler qu’il faut faire identifier leurs animaux”, précise Jimmy Grondin. “Qui dit chien errant, dit mise en fourrière. S’il n’y a plus de places en fourrière, c’est l’euthanasie”, déplore-t-il. Le vendredi 22 décembre, sera aussi une journée dédiée à une collecte de croquettes et de jouets pour aider les associations qui s’occupent de recueillir des animaux.

Partager :