Olivia Leong Kam Po raconte "un autre jour de soleil" au CHU, portraits au sein du service de soins palliatifs

A partir du 17 mai prochain, l'artiste-photographe Olivia Leong Kam Po exposera une série de photographies de patients et de soignants du service de soins palliatifs du CHU de Bellepierre. Des histoires de résilience qui, dit-elle, sont un "hymne à la vie et à l'humanité".

Johanne Chung / Jean-Marc Colienne •

A partir du 17 mai prochain au CHU Nord, à Bellepierre, l'exposition "Un autre jour de soleil" proposera une série de portraits, à la fois de patients et de soignants, ayant pour point commun l'unité de soins palliatifs de l'hôpital.

Les photographies seront complétées par les entretiens audio de ces personnes dans ce "lieu de vie, qui apprend la vie, qui apprend à vivre, et aucunement un lieu de mort", selon Olivia Leong Kam Po, artiste photographe.

Des couloirs découverts pendant la maladie de son enfant

Cette Réunionnaise à l'origine de l'exposition connaît bien les lieux. Il y a dix ans, elle a passé ici de longs moments, "une période très douloureuse" de sa vie.

"J'ai marché dans les couloirs de l'oncologie pédiatrique pendant de nombreux mois, ça a été une période très douloureuse de ma vie alors que j'accompagnais mon enfant qui avait alors 4 ans" Olivia Leong Kam Po, artiste photographe

"J'ai appris à vivre dans ces couloirs"

De cette période dans l'unité de soins palliatifs, elle dit avoir tiré une vraie leçon de vie. "C'est paradoxal mais j'ai appris à vivre dans ces couloirs. Tout ne tient plus qu'à un fil, on est suspendus, et pourtant je n'ai jamais autant ri parce qu'on a alors conscience de la préciosité de la vie", explique l'artiste photographe.

"Quand on vit dans ces quelques mètres carré, dans un environnement clos et stérile et qu'on n'a même plus le loisir d'ouvrir les fenêtres, on se raccroche à tout ce qu'on peut, tous les détails qui font que la vie est belle". Olivia Leong Kam Po, artiste photographe

Olivia Leong Kam Po raconte "un autre jour de soleil" au CHU, portraits au sein de l'unité de soins palliatifs • ©Réunion La 1ère

Un environnement peu connu

La force de continuer, elle l'a trouvée notamment en cotoyant les enfants hospitalisés.

Ce sont eux qui, dit-elle, "colorent aujourd'hui mon regard pour me permettre de mettre en lumière un environnement qu'on connaît peu, et des personnes qui font un travail remarquable d'humanité". Un environnement peu connu, mais aussi tabou, alors qu'il est porteur de résilience.

"Dans ce contexte j'ai rencontré des personnes qui ont été hyper présentes, que ce soit le personnel soignant, mais aussi des enfants dans ces couloirs, qui n'ont pas le loisir de pouvoir voir le soleil, mais pourtant vous apportent toute la force, la résilience, le sourire, la lumière, qui font qu'on a envie de se battre et de regarder la vie avec cet émerveillement" Olivia Leong Kam Po, artiste photographe

"Eloge à l'amour et à l'humanité"

Dix ans après cette expérience, Olivia Leong Kam Po est de retour dans les couloirs de l'hôpital, "sa deuxième maison" dit-elle, avec l'ambition de créer "un hymne, un éloge à l'amour et à l'humanité" au travers de son exposition.

Mettre en lumière patients et soignants

Elle a pour cela rencontré plusieurs patients ainsi que des soignants et bénévoles du service de soins palliatifs du CHU de Bellepierre. En plus de leur portrait photographique, un échange vocal a aussi été enregistré. Une fenêtre ouverte sur les "couleurs" comme elle dit, et la singularité, de chacun et de chacune.

Parmi les portraits exposés, il y aura par exemple celui de Flavien, un ancien champion de karaté atteint de la maladie de Charcot. Ce dernier lui a "partagé combien c'était important cette philosophie de vie d'être debout face à la maladie".

"Ils approchent la notion de finitude de leur vie"

Aujourd'hui, l'artiste photographe rencontre le Dr Charles-Marie Dujardin de l'équipe mobile de soins palliatifs du CHU, pour que ce dernier délivre son sentiment, ses histoires, sur la vie au sein de ce service.

"Quand on travaille en soins palliatifs, on prend des leçons de vie tous les jours. Il faut imaginer que ce sont des patients qui savent que leurs jours sont comptés, ils approchent la notion de finitude de leur vie, ils sont amenés de fait à un espèce de bilan général de leur vie, et ça, ils te le livrent à toi" Dr Charles-Marie Dujardin, équipe mobile de soins palliatifs du CHU

L'humain derrière le soignant

"Je récolte les choses les plus précieuses et les plus essentielles, on n'est pas juste dans le soin", raconte le médecin à Olivia Leong Kam Po qui lui tend le micro. Or c'est bien là l'objet de l'artiste : montrer un autre visage du médecin, l'humanité du soignant, derrière la technicité de ses soins.

Olivia Leong Kam Po raconte "un autre jour de soleil" au CHU, portraits au sein de l'unité de soins palliatifs • ©Réunion La 1ère

Une expo photo et audio dès le 17 mai

A chaque photographie de l'exposition sera associée une capsule audio de 3 minutes, qui sera accessible au visiteur en scannant un QR code. En plus de messages de patients, et d'une série d'épisodes de podcasts.

C'était important pour moi de pouvoir révéler les personnalités, les singularités. Ce sont 13 portraits qui donneront naissance à une exposition nomade de portraits photographiques et voyages sensoriels à travers les voix et les sons pour rentrer dans les histoires de tous ceux qui ont tant à dire et à partager Olivia Leong Kam Po, artiste photographe

L'exposition "Un autre jour de soleil" sera à voir à partir du 17 mai au CHU de Bellepierre, puis par la suite à d'autres endroits de l'île.