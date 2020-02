On vous a concocté une journée spéciale Saint-Valentin

Nous vous aimons et nous allons vous le prouver avec une journée spéciale Saint-Valentin. A la radio, à la télévision et sur internet, découvrez notre programme !

Réunion la 1ère •

A la radio



A la télé

On commence la journée en pleine forme, avec Prisca, à 7h en Facebook Live et à la radio. Elle sera avec Brigitte et Axel, qui fêtent cette année leurs noces de diamants : 60 ans de mariage !Si vous l’avez manqué, Prisca était ce jeudi en Facebook Live avec Suzie (la fille de Brigitte et Axel) et Lulu pour vous donner des idées de compositions de fleurs et de plantes à offrir pour cette Saint-Valentin. A revoir sans modération, c'est cadeau. Restez branchés de 13h à 15h ! Gigi, notre programmatrice, vous a concocté une playlist spéciale avecchansons d’amour !Pour écouter en direct c'est ICI Envie de trouver l’amour ? A 19h45, "Dann Ker la Réunion" c’est le documentaire qu’il vous faut ! Rencontre avec Joël, véritable star chez les séniors, il anime depuis plus de 30 ans les bals de la 3jeunesse où les personnes se rassemblent chaque dimanche pour danser et même trouver l’âme sœur.A 20h30, nous continuons la soirée avec Adriana Karembeu et Michel Cymes pour tout savoir sur les pouvoirs de l’amour, comme vous ne l'avez jamais imaginé ! Adriana et Michel tordront le cou à certaines idées reçues, notamment en ce qui concerne la sexualité.Avec un programme comme celui-là, nous faisons tout pour vous prouver notre amour !