Opération anti-pousse à Saint-Denis : 27 infractions relevées

La nuit dernière, les services de police dionysiens ont mené une opération anti-pousse. Au total, 27 infractions ont été relevées et deux véhicules immobilisés.

HA •

Les effectifs du Groupe de Sécurité Routière et de la Formation Motocycliste Urbaine Départementale appartenant au SIAAP de Saint Denis ont mené hier soir une opération de sécurité routière "anti pousse".



Les fonctionnaires de ces unités ont procédé à différents contrôles qui ont permis de relever 27 infractions dont certaines délictuelles et notamment un refus d’obtempérer et une conduite sous l’emprise de l’alcool (1,14 g/L). Une mise en fourrière de véhicule a également été décidée, tout comme deux immobilisations.



« Au vue des récents drames de la route ayant ému l’opinion publique réunionnaise, de nouvelles opérations de ce type seront menées par la Police nationale sur ses zones de compétences », annoncent les forces de l’ordre.