Opérations "place nette" à La Réunion : les gendarmes se mobilisent pour lutter contre la délinquance

Partager :

Des policiers et des gendarmes plus que jamais mobilisés contre les trafics de stupéfiants. Des nouvelles opérations “place nette” ont été diligentées à Saint-André, Saint-Benoît ou encore à Saint-Louis ces derniers jours. Depuis fin janvier, 14 personnes ont été interpellées et mises en garde à vue.

Annaëlle Dorressamy / Gaëlle Malet •

Cette semaine, plus de la moitié des effectifs locaux de police et gendarmerie, avec des renforts en unités de forces mobiles, se sont mobilisés. Neuf opérations "place nette" pour plus de sécurité Les forces de l'ordre ont mené neuf opérations, notamment à Saint-André, Saint-Benoît, Saint-Denis, Saint-Louis, Sainte-Marie, Saint-Paul et Saint-Pierre. L'objectif est bien de garantir la sécurité de tous et de lutter contre la délinquance. À Sainte-Marie, une cinquantaine de militaires de la gendarmerie étaient sur le terrain hier, vendredi 2 février. Tous disposés à différents endroits entre le cimetière de Bois-Rouge et le quartier de Beauséjour. Plus de 700 gendarmes mobilisés “L’opération se poursuit quotidiennement sur l’île”, précise la gendarmerie de La Réunion. Les équipes réunionnaises sont épaulées par le renfort d'un escadron venu de l'Hexagone et par les gendarmes mobiles de Mayenne et de Satory. Depuis le début de l'opération, au total, 762 gendarmes sont mobilisés. 2 893 personnes ont été contrôlées et 2 005 véhicules ont été soumis à des contrôles. Selon la gendarmerie, les opérations de contrôle se poursuivent encore.

Partager :