Où assister aux festivités et kabars de la Fet Kaf ce mardi 20 décembre ?

Si les festivités de la Fet Kaf ont débuté dès ce lundi à La Réunion, ce mardi 20 décembre, d’autres commémorations et animations auront évidemment lieu partout sur l’île. Tour d’horizon des manifestations auxquelles assister.

JCTS / AH •

174 ans d’abolition de l’esclavage à La Réunion, ça se fête ! Ce mardi 20 décembre, les Réunionnais pourront assister à pléthore d’événements.

A Saint-Paul

Dans l’ouest, le musée de Villèle a ouvert ses portes depuis lundi, offrant au public expositions, concerts, mais aussi visites des chantiers de fouille archéologique sur le site, aux abords de l’ancienne usine sucrière. De 10 heures à 19 heures, concerts et performances artistiques attendent les visiteurs sur plusieurs plateaux. Entre autres, Nicole Dambreville, Mangalor, Soul City, Marmay Maloya, Gramoun Sello, Tribal Perkusyon...

Gran 20 Désanm à Villèle • ©Adjaya Hoarau

Toujours à Saint-Paul un hommage est prévu le mardi matin au Cimetière des esclaves, rue de la Baie entre 10 heures et 12 heures. A 18 heures, après l’inauguration du bâtiment Cimendef, un concert sera donné sur le parvis avec Zaza Maloya, Apolonia, Gado, JAC, Votia et DJ Dan.

Au Port

Au Port, les kabars auront lieu dans près de dix quartiers, où se produiront entre autres Mamass’B, Mangalor, Etincel Maloya, Lo Ker Maloya, Ti Frid, Band Makwalé, Destyn Maloya.

A Saint-Denis

Dans le Nord, le traditionnel défilé du 20 désanm, ou "Marche pour la liberté" sur le Barachois partira à 18 heures de la fontaine Tadar au camp Jacquot à 18 heures, pour se terminer sur le Barachois à 20 heures, passant par la rue Maréchal Leclerc et la rue de Paris.

A noter qu’à cette occasion, la circulation sera fermée sur le Barachois de 14 heures à 3 heures du matin. Il est conseillé d'emprunter le boulevard Sud.

Plus tôt dès 14 heures, au camp Jacquot dans le quartier Marcadet en bas de la rue Maréchal Leclerc, l'exposition "Kan Zako" sera ouverte au public, au son des prestations de l'Ecole de musique Loulou Pitou et des chants d'hommage par Ti Moris. Le bas de la rue Maréchal Leclerc, vers le Butor, sera par ailleurs fermé à la circulation ce 20 décembre.

De 20 heures à minuit, le kabar prendra place sur le Barachois, mêlant plusieurs invités : Ti Moris, les Tambours de Brazza, Maya Kamaty, So Watts.

A Sainte-Suzanne

A Sainte-Suzanne aussi, tout un programme pour la Fet Kaf ! A Deux Rives ce mardi, la journée d'animations accueillera des activités pédagogiques autour de l'histoire de La Réunion ainsi que les artistes Sams Mouv, El Diablo, Ti Marc, Anoum, Maelly, Lindigo.

Un autre plateau musical attend le public dès 16 h 30 à Bel Air, à l'ancienne école les Bauhinias, avec entre autres Ti Frid, Kaf Malbar, Makay...

Un défilé partira près du lycée de Bel Air à 18 heures, avec l'association KAIASSE. Info route pour les automobilistes : la route sera fermée au niveau du Bocage tout comme l'échangeur de la Marine.

La 27 ème édition du Relais des Marrons prendra le départ à 9 heures depuis la mairie du centre-ville, pour arriver à la stèle Edmond Albius à Bellevue, entraînant par ailleurs une fermeture de la RN2 au niveau de la mairie, mais aussi vers la route de Bellevue et Bagatelle.

A Saint-Benoît

Dans l’Est, direction Saint-Benoît, où cette journée débutera avec un hommage aux ancêtres au cimetière, plus précisément sur la stèle de Cécilia, la fille de l’esclave Janvier. De 10 heures à 12 heures, plusieurs lieux patrimoniaux seront à visiter du puits chinois au temple Pandialé de Beaufonds en passant par le site de la marine et de la gare ferroviaire (plus d’informations au 0262 50 77 08). Un village de la Fet Kaf prendra place sur l’esplanade du front de mer, où le public profitera de dégustations, d’ateliers créatifs, jeux lontan, danses traditionnelles, ou encore de démonstrations réalisées par un tailleur de pilons et un tisaneur. Pas de 20 désanm sans son kabar : celui de Saint-Benoît sera donné toujours sur l’esplanade du front de mer, de 19 h 30 à 21 h 30, avec Destyn Maloya, Tiger Maloya, et Zenfan Kalbanon.

Aux Avirons

Enfin, dans le Sud, aux Avirons, la chorale Métis Sages chantera sur le parking de l’école Paul Hermann à partir de 18 heures, et une demi-heure plus tard, on pourra assister à un défilé de percussionnistes avec 974 Perku, Afrikabahia, et des jeunes Avironnais. Le grand concert lui, aura lieu à partir de 19 heures au stade du centre-ville des Avirons. Sur scène, T Matt, MikL, Héritaz Maloya, Jo et Max Lauret, Sakouyaz, ou encore un planteau de sega. Les associations elles, seront sur la même scène dès 16 h 30.

A Saint-Louis

A Saint-Louis à Maison Rouge, le Musée des arts décoratifs de l’océan Indien (MADOI) a programmé des visites guidées sur la vie des travailleurs agricoles, des ateliers sur les vertus du café et les utilisations du marc, ou encore un kabar maloya avec Votia à 17 heures et Zenfan Kabaré à 18 heures.

Au Tampon

Au Tampon, le kabar débutera en début d’après-midi, avec Zarlor Maloya, les Tambours de Brazza-Tikulu, ou encore René Paul Elleliara, mais il sera aussi précédé d’animations dès le matin (initiations à la percussion ou au moringue, jeux lontan...) et d’ateliers avec l’Aplamedom et la Caheb pour les plantes médicinales et tisanes, ou avec Alexandrine Savoury sur les zistwar lontan. Le tout aura lieu de 8 heures à 18 heures la SIDR des 400.

A Saint-Pierre

A Saint-Pierre, l’association Kouler Maloya LRK a prévu une exposition de 9 heures à 17 heures dans la salle multi-activités sur l’esplanade de l’usine de Grand-Bois, sur le thème “Lo Rwa Kaf Rwa Maloya”. La ville propose aussi différentes animations sur le terrain Paddock à partir de 10 heures, entre ateliers, jeux, contes, dégustations, concerts (Woba-Kélé, Kalay N'Ko, Métiss des iles, Mamass'Bn Mokap, Coulèr Péi, Héritaz Maloya, Mangalor, Youss, Dany'M, Bradoomar, Yabenabi Souldiers, Forêt Vert, Simaronn', ambiance malgache et à 19 heures Race Bandey Maloya, Gadiembé, et Groove Lélé.