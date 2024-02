Ouverture de la pêche aux capucins à La Réunion : une tradition de plus en plus réglementée

Les pêcheurs se sont levés très tôt ce dimanche 4 février 2024 pour l’ouverture officielle de la pêche aux capucins. Les détenteurs d’une carte de pêche peuvent déployer leurs filets de pêche dans le lagon de la Saline-les-Bains jusqu'au 30 avril prochain.

Annaëlle Dorressamy / Nina Santi / Willy Fontaine •

En rougail ou en friture, il est difficile de résister au goût du capucin. Pour le plus grand plaisir des pêcheurs, l’ouverture officielle de la saison de pêche aux capucins a repris depuis le mercredi 31 janvier 2024.

Les quelque 800 pêcheurs titulaires d'une carte de pêche de la Réserve naturelle marine sont autorisés à pêcher le capucin jusqu'au 30 avril prochain.

Les capucins sont rares

Les capucins se font de plus en plus rares. La réglementation est quant à elle renforcée. Il est possible de pêcher de 5 heures du matin à 9 heures.

Il fallait se lever aux aurores ce dimanche matin pour assister au ballet des pêcheurs de capucins dans le lagon de la Saline-les-Bains.

Tramail sur les épaules, trois pêcheurs expérimentés se sont adonnés à leur activité favorite en cette saison : la pêche aux capucins. Depuis trois ans, ils constatent que c’est plus difficile d’attraper des capucins.

“Avant, le filet n’était pas plein, mais il se remplissait plus rapidement. Maintenant, c’est plus compliqué. Le changement climatique fait que les poissons ne viennent plus au large du lagon. Et puis, c’est aussi à cause de la pollution”, explique Yannis Sorlier, un pêcheur amateur. Le capucin nage vite. La technique, c’est de pousser l’eau pour faire entrer les poissons dans le tramail”.

Faire perdurer la tradition

La pêche aux capucins reste un loisir, mais c’est aussi une tradition bien ancrée à La Réunion. “C’est une tradition. C’est pour faire découvrir à nos enfants le plaisir de la pêche. Nou esay maintien le zafair. Là, nou rent’ la caz nou fé un bon cari”, dit Sergio Sorlier, sourire aux lèvres.

Avec du riz et des gros pois, les capucins peuvent être grillés. Puis, il faut les faire revenir rapidement en rougail dans la marmite. Les habitués de la cuisine relèvent le tout avec un zeste de combava et de piment vert.

Ouverture de la pêche aux capucins à La Réunion : une tradition réglementée • ©Nina Santi

Une pêche réglementée

Pour rappel, il est possible de pêcher le capucin jusqu’au 30 avril, du mercredi au dimanche, sauf les jours fériés, de 5 heures à 9 heures.

La pêche doit être pratiquée à 25 mètres maximum du rivage. D’ailleurs, des contrôles réguliers sont organisés par la Direction de la Mer Sud Océan Indien (DMSOI).