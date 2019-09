Paix et espérance

06.09.19 Voyage papal: ferveur à Maputo Voyage papal: ferveur à Maputo - R.Issa . S.Grondin

Le programme

Trente ans après Jean-Paul II, le pape François arrive à Madagascar, ce vendredi 6 septembre. Parti de Maputo au Mozambique, le pape François posera le pied sur le sol malgache à 16h30, heure locale, soit 17h30, heure de La Réunion. Il va rejoindre la capitale Antananarivo, deuxième étape de son 31e voyage apostolique. (Retrouvez ici les temps forts de cette visite sur Réunion La1ère). Durant cette visite historique de cinq jours, le pape se veut "semeur de paix et d’espérance". Le pape François veut mettre au cœur de sa visite les questions de justice sociale, de paix et d’écologie. Le souverain pontife arrive dans un pays où 75% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Demain, samedi, il rencontrera le président de la République et s’adressera aux dirigeants et à la société civile. Dimanche, il se rendra dans les villages d’Akamasoa fondés par le père Pedro et avant cela, il célébrera une grande messe à Soamandrakiza.Ce vendredi, le pape François a quitté le Mozambique sous la pluie. Dans la matinée, il s’est rendu dans un centre de soins pour les malades du sida. Il a ensuite célébré une grande messe dans le stade Zimpeto, à Maputo, devant plusieurs milliers de fidèles. Le pape François a à nouveau lancé un appel à "la paix".16h : arrivée à l'aéroport international d'Ivato, en provenance du Mozambique8h : visite au président de la République, Andry Rajoelina, au palais d'Iavoloha10h : rencontre avec les autorités, la société civile et le corps diplomatique11h15 : office du milieu du jour au monastère des Carmes De chaussés17h : visite à la tombe de la bienheureuse Victoire Rasoamanarivo18h : veillée avec les jeunes au domaine de Soamandrakizay10h : Sainte messe à Soamandrakiza15h10 : visite au Père Pedro, au village Akamasoa16h : prière pour les travailleurs, sur le chantier Mahatazana17h : rencontre avec les prêtres et religieux au collège St Michel.7h30 : départ pour Maurice10h40 : arrivée à Maurice12h15 : messe au monument Marie-Reine de la Paix, à Port-Louis16h25 : visite au sanctuaire du père Laval16h55 : rencontre avec le président Vyapoory19h : départ pour Tana20h : arrivée à Tana9h : cérémonie d'adieu9h20 : départ pour Rome