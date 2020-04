Pâques : le pape François célèbre la messe de la Résurrection et la bénédiction urbi et orbi [DIRECT]

Ce dimanche 12 avril, jour de Pâques, le pape François célèbre la messe de la Résurrection en direct de Rome. Messe suivie de la bénédiction urbi et orbi. A suivre en direct sur Réunion la 1ère

13h : messe de la résurrection

14h : célébration urbi et orbi

En ce jour de Pâques, nous vous proposons de suivre en direct sur cette page la messe de la Résurrection, célébrée par le pape François, en direct de Rome. La bénédiction urbi et orbi qui suivra, sera à suivre en direct sur cette page et à la télévision.Suivez la messe de la Résurrection en direct à 13h«A la ville et au monde » : La Bénédiction Urbi et Orbi est donnée par le pape François en direct de la Basilique Saint-Pierre. A suivre en direct sur cette page et sur Réunion la 1ère TVVous pouvez également retrouver toutes les messes précédent Pâques ici :