Parcoursup : près de 700 candidats sans proposition d’admission à La Réunion

La phase d’admission de Parcoursup a débuté. Une phase en plusieurs étapes, qui peut s’avérer stressante pour les élèves qui n’obtiendraient pas leurs premiers vœux, qui seraient en liste d’attente ou encore qui n’auraient que des refus. Le Monsieur Parcoursup du rectorat fait le point.

En plus des épreuves du baccalauréat, les élèves de terminale doivent choisir leur orientation pour leur poursuite d’études. Il y a un mois et demi, ils ont ainsi formulé des vœux sur la plateforme Parcoursup, des demandes de formation désormais traitées.

Des propositions d’admission et des premières réponses définitives

Les premières réponses des formations sont tombées jeudi dernier, le 31 mai à 21h à La Réunion. Dès jeudi soir, et jusqu’au dimanche 2 juin à 2h du matin, les élèves ont dû répondre aux propositions reçues émanant des différentes formations.

Pour chaque vœu, ils ont pu être soit admis, soit placés en liste d’attente, soit refusés. En réponse, ils ont dû accepter ou rejeter les propositions. Des réponses temporaires pour certains, qui resteraient dans l’attente de l’évolution de leurs autres vœux, ou des réponses définitives pour ceux ayant obtenu satisfaction à leur vœu préféré.

A ce jour, 37% des lycéens de terminale ont déjà accepté une proposition d’admission de façon définitive, indique Michel Muller, conseiller du recteur pour les questions d’information et d’orientation, invité de la matinale de Réunion la 1ère ce mercredi 5 juin.

Une procédure en différentes étapes

Depuis ce lundi 3 juin, de nouvelles propositions d’admission à des formation sont envoyées à ceux qui n’ont pas formulé de réponse définitive, du fait des refus d’autres élèves. Ils ont donc la possibilité de faire évoluer leurs propres réponses et ainsi libérer des places pour d’autres candidats.

Michel Muller met en avant le principe de solidarité en invitant les élèves qui seraient en liste d’attente à ne conserver que les vœux qui correspondent à leurs aspirations et à bien rejeter les autres vœux pour permettre aux candidats mal-classés d’obtenir des propositions d’admission.

Cette étape est relativement longue puisqu’elle va durer jusqu’au 10 juillet prochain. Une pause sera toutefois effectuée du 16 au 23 juin, le temps des épreuves du baccalauréat.

Des refus pour toutes les demandes

Mais certains élèves ont reçu des refus à toutes leurs demandes. 709 lycéens sont concernés à ce jour sur les 10 300 élèves de terminale, explique Michel Muller, " très peu d’élèves " assure-t-il. Une situation, mine de rien, très difficile à vivre pour ceux qui sont concernés, reconnait le conseiller du recteur pour les questions d’information et d’orientation.

" Cette situation arrive en particulier pour les élèves qui auraient d’abord fait des vœux sélectifs ", explique Michel Muller, le Monsieur Parcoursup au rectorat de La Réunion. Des vœux sélectifs, entendez des formations qui recrutent un nombre limité d’élèves, comme les BTS, les Bachelors Universitaires de Technologie, les études de santé aussi.

" Dans ce cas précis, nous leur demandons de patienter jusque mardi prochain, le 11 juin, où effectivement ils vont pouvoir déposer à nouveau des demandes dans le cadre de la procédure complémentaire. " Michel Muller, conseiller du recteur pour les questions d’information et d’orientation

De nouvelles "chances" dès le mardi 11 juin

Le mardi 11 juin s’ouvre en effet la phase d’admission complémentaire. Elle permet de formuler de nouveaux vœux sur Parcoursup pour des formations qui disposeraient encore de places disponibles.

" Cela permettra de mettre en situation des vœux tout à fait intéressant, et pas des vœux par défaut uniquement ", souligne Michel Muller. Les vœux par défaut seraient plutôt ceux de début juillet, à l’occasion de la commission d’accès à l’enseignement supérieur pour ceux qui n’auraient encore rien validé.

Dès mardi prochain, le rectorat se rapprochera de ces élèves pour les encourager à déposer de nouveaux vœux et ainsi débloquer la situation dans laquelle ils se trouvent, insiste Michel Muller.

Un numéro vert permet aux candidats en doute par rapport à leur situation d’appeler, entre 10h et 12h et entre 13h et 17h, pour avoir des réponses en direct : 02 62 220 204.