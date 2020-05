Des parents lancent des pétitions pour demander l’ouverture des écoles à La Réunion

Des parents ont lancé des pétitions pour demander la réouverture des écoles à La Réunion. Dans l’île, plus de la moitié des maires refuse d’ouvrir les écoles le 18 mai prochain.

Deux pétitions

Des problèmes de garde

La majorité des maires de La Réunion ont décidé de ne pas rouvrir les écoles, le 18 mai prochain. A Saint-Joseph, Bras-Panon, Saint-Philippe, Saint-André, le Tampon, Sainte-Marie, Saint-Paul, Saint-Benoît, Le Port, La Plaine-des-Palmistes, Saint-Leu, l'Etang-Salé, Sainte-Suzanne, Saint-Pierre et Saint-Louis, les écoles resteront fermées. Retrouvez notre carte ici. Une situation qui agace certains parents. Ils ont lancé deux pétitions pour demander aux maires d’ouvrir les écoles. Ces parents s’inquiètent des marmailles en situation de décrochage scolaire.A Saint-Paul et Saint-Pierre notamment, des parents pointent du doigt ces décisions de maires, qui refusent l’ouverture des écoles, mais ont demandé celle des plages. Des parents y voient "une contradiction". Les signataires de la pétition demandent au moins la réouverture des écoles pour les enfants décrocheurs, et les enfants des parents qui travaillent.Ce mardi matin, des enfants de primaire ont repris le chemin de l’école dans l’Hexagone où le coronavirus circule davantage qu’à La Réunion. Même si beaucoup de parents refusent de remettre leurs enfants à l’école, à La Réunion ils aimeraient avoir le choix, disent-ils. Lundi, dans l'île, certains parents qui doivent reprendre le travail, auront des problèmes de garde. Les familles signataires de ces pétitions estiment qu’elles sont pénalisées par la décision de leur maire.En revanche, pour le syndicat d’enseignants SAIPER, le respect des gestes barrières est impossible dans les écoles. Dans un communiqué publié ce mardi 12 mai, il se prononce contre la reprise de cours.