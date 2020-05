Quelles seront les écoles ouvertes et fermées le 18 mai à La Réunion ? [CARTE]

Plus d’une dizaine de maires de La Réunion ont annoncé qu’ils refusaient d’ouvrir leurs écoles le 18 mai prochain. D’autres annoncent que les écoles de leur commune seront bien ouvertes. Retrouvez notre carte des écoles fermées et ouvertes le 18 mai.

Ecoles fermées

Ecoles ouvertes

En réflexion

L'école de votre enfant sera-t-elle ouverte ou fermée le 18 mai prochain à La Réunion ? Pourrez-vous emmener votre marmaille à la maternelle ou au primaire ? A l’approche de la rentrée scolaire, les maires annoncent leur décision. Retrouvez notre carte et les décisions par commune ci-dessous :Plus d’une dizaine de maires ont déjà annoncé qu’ils refusaient d’ouvrir leurs écoles le 18 mai prochain, face à des « conditions sanitaires intenables ». Les écoles resteront donc fermées dans les communes suivantes : Saint-Joseph, Bras-Panon, Saint-Philippe, Saint-André, le Tampon, Sainte-Marie, Saint-Paul, Saint-Benoît, Le Port, La Plaine-des-Palmistes et Saint-Leu.Malgré les difficultés à mettre en place les conditions sanitaires nécessaires à la lutte contre le coronavirus, d’autres maires ont eux annoncé leur intention d’ouvrir leurs écoles le 18 mai. Les écoles seront ouvertes dans les communes suivantes : à Saint-Denis, La Possession, Petite-Ile, l’Entre-Deux, Sainte-Rose et les Avirons.Pour les autres communes, les maires sont encore en réflexion. Certains souhaitent attendre des discussions avec la préfecture de La Réunion, d’autres hésitent encore à prendre leur décision. Notre carte sera actualisée au fur et à mesure.