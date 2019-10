Le parquet fait appel de la décision de remise en liberté de la mère d'Eliana et de son compagnon

© Alexandra Pech

La famille de la petite Eliana ne cache pas sa consternation et surtout sa colère. La mère et le beau-père de l'enfant mis en examen et écroués en Avril 2018 pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, ont été la semaine dernière, remis en liberté."Ce n'est pas normal, à quoi sert la justice " dit cette proche de la fillette qui rappelle que ce drame a brisé à jamais la famille. Suite à la tragédie, le père de la fillette s'est donné la mort en prison.

Le parquet fait appel de la décision du JLD

AFFAIRE ELIANA REMISE EN LIBERTE

Ce lundi, le parquet fait appel de la décision du juge des libertés et de la détention, une audience devrait se tenir dans le courant de la semaine alors que l'instruction suit son cours.Une nouvelle expertise médicale doit avoir lieu dans les prochains jours. L'autopsie pratiquée au moment des faits avait révélé que la fillette avait eu des côtes cassées, le foie perforé sans compter les ecchymoses au bras et à la tête. Aujourd'hui, la mère et le compagnon se renvoient la balle , ils avaient au moment du décès de la fillette nié avoir commis des violences sur l'enfant.Le reportage de Nadia Tayama et d'Alexandra Pech