Partez à la recherche du trésor de La Buse !

Depuis le 10 juin, un jeu grandeur nature a été lancé dans l'île. Grâce à des énigmes, les participants recherchent le trésor de La Buse. Le premier aventurier qui viendra à bout de tous les indices empochera une cagnotte. A ce jour, plus de 250 personnes se sont déjà élancées dans l'aventure.

GB •

C'est l'un des premiers indices de cette chasse au trésor : "LSCDAE EEUETL LRPVOA IAEAMB VARNBU RRETES EERLDE". Si vous avez trouvé, il n'est pas trop tard pour rejoindre l'aventure ! Même si la quête du trésor de La Buse a commencé depuis plus de deux mois, à ce jour, personne n'est encore venue à bout des énigmes.

Un butin qui évolue

Le principe de cette chasse au trésor : trouver des lieux et des indices à travers ce que raconte La Buse dans un livre écrit par Frédérick Lasnet, à l'origine du projet. "Le célèbre pirate a envoyé un équipage pour cacher des indices sur tout le territoire de La Réunion afin de retrouver son trésor s'il venait à perdre la mémoire."

Frédérick Lasnet, accompagné de plusieurs amis, a mis une vingtaine de jours à cacher les différents indices à travers l'île. Ces indices mènent au butin, qui est désormais de 2 420 euros. Il valait 1 000 euros le premier jour, mais il évolue suivant la vente des livres, disponibles dans plusieurs librairies de l'île.

Créer du lien social

"L'objectif de cette chasse aux trésors est multiple, explique Frédérick Lasnet. Déjà, il est question de vivre une aventure dont on est le héros ! Je voulais mettre en place également une activité qui permet de ressortir et de créer du lien social après cet épisode de Covid19 où nous avons été obligés de nous renfermer sur nous même. Enfin, il y a aussi un objectif de redécouvrir La Réunion et de motiver certains à emprunter les sentiers de façon ludique. Et ces objectifs me semblent réussis car plein d'aventuriers me disent qu ils vivent une aventure unique !"

Des pirates de tout âge

Tout le monde peut y participer. Les énigmes sont plutôt pour les adultes, mais les enfants peuvent participer à la recherche d'indices. "Les personnes à mobilité réduite peuvent également faire équipe avec d'autres pirates qui cherchent sur place et eux résolvent les énigmes, complète l'organisateur. C'est ouvert à tout le monde !"

Un groupe d'entraide

Sur internet, une page Facebook "Quête du trésor de La Buse" permet aux pirates d'échanger entre eux sur les énigmes et les indices trouvés. Car même si la chasse a débuté le 10 juin, le trésor est toujours caché dans un endroit de La Réunion. Les indices et les énigmes sont de plus en plus difficiles et les équipes bloquent à un moment donné, le retard peut donc se rattraper très rapidement. "Tant que le trésor n’est pas trouvé, il y a une possibilité de commencer, complète Frédérick Lasnet. Et pour ceux dont l'objectif n est pas le gain mais juste de vivre une aventure palpitante à leur rythme, il y aura toujours le trésor à trouver. Seul le butin ne sera plus présent."