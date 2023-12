Pêche aux bichiques réglementée : contrôles aux abords des rivières ce mercredi

Les bichiques se font encore rares. Pour préserver le caviar péï, la pêche est réglementée. À l’approche des fêtes de fin d’année, les services de l’État procèdent à des contrôles à la Rivière des Pluies et à la Rivière du Mât, ce mercredi 6 décembre 2023.

Annaëlle Dorressamy / Arnaud Connen de Kerillis, David Laporte •

L’objectif est de préserver les bichiques. Depuis le début de la saison de pêche, le 1er septembre 2023, 6 procès-verbaux ont été dressés.

Ce mercredi, les services de l’Etat, via la Direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DEAL), la direction de la mer Sud Océan Indien (DMSOI) et la Fédération de Pêche de La Réunion, procèdent à des contrôles de pêche préventifs, notamment à Saint-Denis et dans l’Est.

Une pêche aux bichiques réglementée

La saison autorisée pour la pêche aux alevins péï est ouverte depuis trois mois, et ce, jusqu’au 29 février 2024.

Pêcheurs amateurs en eau douce, pêcheurs de loisirs en rivière, ou encore professionnels en canaux, plusieurs options sont possibles pour la pratique de l’activité, à condition de respecter les règles. Ce matin, les agents de la DEAL ont contrôlé les installations, les licences et les cartes de pêche.

Il faut “être correctement déclaré, respecter l’environnement, les quotas et les règles de commercialisation”, rappelle la préfecture. Ainsi, les amateurs de pêche ont le droit de pêcher trois kilos par jour pour leur consommation personnelle. Concernant les professionnels, le quota s’élève à quatre vouves par jour.

Un constat alarmant pour la Fédération de Pêche

L’année dernière, 800 kg de bichiques pêchés ont été déclarés, mais selon la Fédération de Pêche 2,5 tonnes auraient été pêchés rien que dans la Rivière Saint-Etienne.

Les contrôles vont continuer tout au long de la journée, aux abords des rivières, notamment à l’embouchure de la Rivière des Marsouins, à Saint-Benoît.

Pêche aux bichiques réglementée : contrôles aux abords des rivières • ©Arnaud Connen de Kerillis

Pêche aux bichiques réglementée : contrôles aux abords des rivières • ©Arnaud Connen de Kerillis