Le pèlerinage de la Vierge au Parasol n’aura pas lieu

Chaque année, ce sont jusqu’à 15 000 chrétiens qui se rassemblent pour le pèlerinage du 15 août à la Vierge au Parasol, à Sainte-Rose. Mais en raison de la crise sanitaire, ce pèlerinage est annulé cette année, tout comme les autres grands rassemblements.

HA avec Florence Bouchou et Valérie Filain •

Religion : pas de pèlerinage à la vierge au parasol

C’est une autre conséquence de l’épidémie. Les chrétiens de l'île sont privés de leur pèlerinage du 15 août à la Vierge au Parasol, cette année. C’est l’évêque lui-même qui vient de l’annoncer. Cet événement incontournable de la communauté catholique ne peut être envisagé dans sa configuration habituelle, nous explique Monseigneur Gilbert Aubry."Nous n’aurons pas de pèlerinage à la Vierge au Parasol, vue l’épidémie Covid-19. Mais ce n’est pas seulement la journée du 15 août qui est importante, il y a toute la préparation et il faut pratiquement six mois voire plus, pour préparer ce grand rassemblement", poursuit l’évêque.Chaque année, cette célébration peut réunir jusqu’à 15 000 personnes. Mais l’évêque rajoute que si le pèlerinage est annulé, les messes sont, elles, maintenues. "La fête sera célébrée dans toutes les paroisses". A Sainte-Rose, ce sont par exemple trois messes qui se tiendront à l’église du centre-ville."La fête de l’Assomption c’est la fête de Marie qui est portée au ciel. Et nous aujourd’hui, les Chrétiens nous sommes invités à nous engager à la suite du Christ pour vivre de son message : « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »", lance Monseigneur Aubry à l'attention des fidèles.L’évêque souligne que dès le début de la pandémie, il avait été décidé d’annuler ce pèlerinage de notre Dame du parasol, mais aussi celui de la Salette, le 19 septembre, et de la Croix glorieuse, le 14 septembre, à la Plaine des Palmistes. "Les fêtes ne sont pas supprimées mais célébrées au niveau de chaque paroisse", répète-t-il.