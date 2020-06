Pension Naze à Saint-François : transfert de résidents après le décès hier, d'un pensionnaire de 57 ans

Il n'y a plus aucun résident à la pension Naze. Les 25 derniers pensionnaires doivent être transférés ce vendredi à l'ancien hôpital de Saint-Paul. Un transfert qui fait suite au décès hier, d'un résident de 57 ans, victime d'un malaise et d'une chute. Une enquête a été ouverte.

Un des 53 résidents de la pension Naze de Saint-François est décédé hier à la suite d'un malaise et d'une chute.Les conditions sanitaires et le manque de sécurité sont-elles en cause dans ce décès? Une enquête est en cour pour déterminer les causes.Cet événement a de ce fait, accéléré l'évacuation des résidents, qui avait déjà commencé.Hier, 27 personnes ont été relogées dans les EHPAD du nord, de l'est et de l'ouest. D'autres, dans les établissements pour personnes handicapées et 4 sont hospitalisées au CHU de Bellepierre pour des soins spécifiques.Les 25 derniers résidents doivent être évacués et transférés ce vendredi, à l'ancien hôpital de Saint-Paul, Gabriel Martin.Il n'y aura donc plus aucun résident dans cette pension à compter d'aujourd'hui, comme l'a confirmé ce matin, Frédéric Pothin, le directeur général de l'Association Saint-François d'Assise. Il était l'invité de Philippe Dornier, dans la matinale radio.Selon nos confrères d'Imaz press Réunion, une opération de police est actuellement en cours à Saint-Denis dans le quartier du Brûlé dans une pension marron. Une pension qui appartiendrait à la famille Naze.Samedi 30 mai, un rapport épinglait les conditions d'hébergement de cette pension. Le même jour, L'Agence Régionale de Santé et le Conseil départemental lançaient un plan d’enquêtes et de contrôles sur les pensions d’hébergement illicites, dites “ marron“.Une inspection a ainsi été conduite par les autorités sur la pension Naze à Saint-François. Ce contrôle a conclu à la " nécessité de reloger au plus vite une dizaine de résidents pour lesquels les conditions d’accueil et de prise en charge s’avèraient profondément inadaptées à leurs besoins, sans pour autant qu’aucune situation de maltraitance délibérée ou de défaut caractérisé de soins ne puisse être constaté, compte tenu du passage quotidien d’infirmiers libéraux et d’un suivi médical régulier ".Face à ce constat, une administration provisoire a donc été confiée à à l’Association Saint- François d’Assises, " expérimentée dans le champ des personnes âgées et du handicap ". L'objectif étant de garantir la sécurité des résidents.Dans un communiqué datant du 3 juin, l'ARS précisait que cette administration provisoire devait permettre d’organiser la poursuite de l’accueil des résidents sur place, avec la présence permanente de professionnels qualifiés, le temps nécessaire à la recherche des solutions de relogement respectueuses de l’accompagnement et des souhaits des personnes.