Pénurie de canards : un éleveur de Sainte-Marie a anticipé la crise

Depuis quelques semaines, difficile voire impossible de trouver du canard dans l’île. Les grandes surfaces et les boucheries n’arrivent plus à s’approvisionner. La faute à une reprise de l’épidémie de grippe aviaire en métropole. Des cheptels entiers ont été abattus, rendant l’importation beaucoup plus compliquée. Un éleveur de Sainte-Marie a anticipé cette crise.

CL / FM / JRR •

Suite à une épidémie de grippe aviaire en métropole, trouver du canard reste difficile dans l’île. Les éleveurs ont en effet été obligés de liquider les lots contaminés. "On se retrouve aujourd’hui avec une pénurie de canards et de produits dérivés de canards. C’est-à-dire qu’il n’en reste très peu voire même pas du tout sur certains étals" confiait Florent Gigan, boucher à Sainte-Marie, au micro de Réunion La 1ère il y a quelques jours. Une crise que Gilbert Robert, éleveur à Sainte-Marie a anticipé. Il y a quelques mois, il a acheté une dizaine de canards, surtout des femelles. Le reportage de Réunion La 1ère : Face à la pénurie annoncée, un éleveur de canards prend les devants. Gilbert Robert a ainsi pris les devants. Il se concentre désormais sur l’accroissement de son élevage. Prochaine étape : les phases de reproduction. "I rèt a nou in douzaine mâle. Si nou fé reproduction i fo pu nou tué. Sat’ nou la tué avant, nou la fini vende, fé magret" confie l’agriculteur.

