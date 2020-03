En période de carême, Réunion la 1ère et l'Eglise 2.0 vous proposent votre messe en direct

A l'heure du confinement dû au Coronavirus, Réunion la 1ère, service public, garde le lien. En cette période de carême, nous vous proposons chaque dimanche, à 10h, une messe avec l'Eglise 2.0, à suivre sur nos en télé et sur internet en direct à 10h.

Alors que le coronavirus est sur l'île et que nous sommes en période de confinement, Réunion la 1ère reste auprès de vous et vous propose sur ses antennes télé et internet une messe, tous les dimanches à 10h.Elle sera célébrée par le Père Sébastien, à l'Eglise 2.0 de Sainte-Marie. Elle le sera dans les conditions de sécurité dûes à la situation, sans paroissiens.L'Eglise 2.0, ces mots vous disent certainement quelque chose ! Le projet a été lancé au CDP (conseil diocésain de la pastorale) de février 2018 par notre évêque Monseigneur Gilbert Aubry, dans la continuité du synode des jeunes d'octobre 2018 voulu par le Pape François. Il s'est matérialisé par la rénovation et la mise à disposition de la chapelle Notre-Dame de la Salette à Sainte-Marie, en contre-bas de l’église paroissiale, comme l’avait souhaité et annoncé l’évêque.L'Eglise 2.0 a été inaugurée pour les Rameaux 2019, mais savez-vous que Eglise 2.0, c'est bien plus qu'une chapelle high tech pour les jeunes ? C'est avant tout une pastorale fondée sur un état d'esprit structuré autour de cinq piliers : la convivialité, la louange/célébrations, l'accompagnement spirituel, la solidarité et la formation