Petit déjeuner gratuit et bio pour les étudiants du Moufia

A l’initiative de l’association « Solidarité Etudiante 974 », 350 étudiants du campus du Moufia ont profité ce jeudi matin d’un petit-déjeuner bio entièrement gratuit. Une action solidaire appelée à se renouveler une fois par mois.



« C’est bien, comme ça on est motivé pour aller en classe »

« Certains étudiants ont même pas 1€ pour s’acheter du pain »

Ils étaient présents dès 8h30 ce matin devant l’épicerie solidaire du campus du Moufia, et ce malgré une pluie battante sur le chef-lieu. Il faut dire que la perspective d’un petit déjeuner sain et équilibré, gratuit de surcroît, était on ne peut plus alléchante pour les 350 étudiants qui se sont inscrits. Au menu, des produits laitiers, des fruits variés comme des bananes, du raisin ou encore des fraises, des tartines….Chaque premier jeudi du mois, l’association « Solidarité Etudiante 974 » mettra en œuvre cette action solidaire sur le campus Nord. Un petit-déjeuner bio et gratuit car la moitié des étudiants ne déjeunerait pas avant d’aller en cours faute de temps mais surtout de moyens. L’objectif est ainsi de les inciter à consommer une alimentation saine et nutritive dès le matin pour attaquer les cours dans de bonnes conditions, et à terme que les étudiants puissent avoir une bonne alimentation toute la journée.Une opération qui connait un franc succès, les étudiants demandent d’ailleurs à ce qu’elle soit renouvelée plus souvent. L’université assure un soutien tant sur le plan financier que matériel précise son président Frédéric Miranville.Cette action solidaire a un coût : 400 euros pour 350 étudiants. Il faut savoir que 20% de la population étudiante vit en dessous du seuil de pauvreté selon l’enquête de l’Insee baptisée « revenus, niveau de vie et pauvreté » publiée en 2016.