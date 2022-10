Petite-Ile : l'ail péï à l'honneur pendant quatre jours

C'est parti pour la 31ème édition de la fête de l'ail à Petite-Ile. Pendant quatre jours, jusqu'à dimanche, la production péï est mise à l'honneur. Une vingtaine de cultivateurs proposeront leurs récoltes à la vente ce week-end.

HA / Suzette Emma / Loïs Mussard •

C'est la fête de l'ail dans le Sud de l'île, à Petite-Ile. A partir de ce jeudi 20 octobre et jusqu'à dimanche, plein feu sur la production d'ail péï. Et pour cette année 2022, le moins que l'on puisse dire, c'est que la récolte a été bonne. Et c'est tant mieux parce que la demande est forte.

Face aux attentes des consommateurs, les cultivateurs ont relancé la production qui, paradoxalement, chutait. Et les résultats sont là : près de 140 tonnes ont été récoltées sur toute l’île. Et comme chaque année, l'ail péï s’écoulera sans problème dans les étals des marchés.

Eric Fontaine, producteur d'ail, à Petite-Île • ©Loïs Mussard

De l'ail de qualité

A Petite-Ile, "capitale" de l'ail, les producteurs ont été plus nombreux à travaillé sur de petites surfaces allant de 3 000 à 8 000 m2 et la qualité est au rendez-vous. Ils sont 21 à proposer leurs récoltes à la vente à l'occasion de cette 31ème édition de cette fête de l'ail.

Les consommateurs ont ainsi l'assurance qu'ils pourront acheter des bottes avec des têtes beaucoup plus grosses ! Mais attention, la vente d’ail ne se fera que samedi et dimanche. Les festivités débutent en attendant par des animations, avec notamment le traditionnel radio-crochet ou encore un grand défilé... "d'Ailoween", et bien sûr des concerts : Clara, Médérice, Missty, T-Matt ou encore Léa Churros. Tous les artistes du moment seront de la partie !

Le concours de la plus belle botte d'ail

A ne pas manquer également le concours de la plus belle botte d’ail, samedi. L’an dernier, le concours avait été remporté par Eric Fontaine, un producteur de Petite-Ile qui a appris aux côtés de son père, Georges, 60 ans, et de son grand-père Alain, 90 ans. Cette année, il fera partie du jury pour départager les candidats.

Revoir le reportage de Réunion La 1ère :